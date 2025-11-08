ЗС РФ завдали удару по шикуванню військових ЗСУ: командиру оголошено підозру (фото)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генштабу зібрав шикування для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада. Під час цього заходу росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб.

За даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно, типу "Іскандер", та трьома ударними безпілотниками "Герань". У цей момент на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Унаслідок ворожого удару загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.

У ДБР зазначають, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Зокрема, вирішується питання обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

У також ДБР наголосили, що підозра стосується лише рішення, яке призвело до трагічних наслідків.

"Жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не можуть виправдати ігнорування вимог безпеки. У воєнних умовах масові зібрання, церемонії чи нагородження в районах можливої ракетної небезпеки є неприпустимими. Командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку підлеглих", — зазначили слідчі.

Удар по військових 1 листопада

Раніше угруповання військ "Схід" повідомляло, що 1 листопада 2025 року росіяни завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. У результаті постраждали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Відомо про загиблих та поранених, серед яких — військовослужбовці. Правоохоронні органи почали перевірку, чи дотримувалися розпоряджень щодо своєчасного оповіщення про небезпеку та заборони проведення зборів на відкритій місцевості.

