Трагедія в тилу: брат журналіста ТСН загинув під час нагородження через удар ЗС РФ

У тилу, під час церемонії нагородження на плацу, загинув Володимир Святненко — брат журналіста ТСН та досвідчений боєць ЗСУ. Трагедія сталася в суботу, 1 листопада, під час удару російської балістики на відкритій місцевості.

Як повідомив журналіст Дмитро Святненко на своїй сторінці в Facebook, його брата разом із побратимами зібрали для нагородження лише найкращих пілотів і піхотинців бригади. Саме під час цієї церемонії Володимир загинув, ставши жертвою влучання балістики.

Дмитро підкреслив, що трагічний випадок стався не на полі бою, а в тилу, на відкритій місцевості, що могло бути результатом недбальства або прорахунків у гарантуванні безпеки.

"В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась", — йдеться в публікації.

Відео дня

Публікація Дмитра Святненка у Facebook Фото: Скриншот

Також автор допису зазначає, що Володимир Святненко служив із 2023 року та пройшов численні бойові операції у Кринках, Кураховому, Мар’янці та Красногорівці. Він рятував поранених, підтримував побратимів і заслужив позивний "Знахар". Спочатку служив "матросом протитанкістом", а згодом став пілотом безпілотників, першим почав літати на оптиці та навчав і мотивував інших бійців.

Журналіст розповів, що навіть після відпустки за кордон Володимир повернувся на фронт, продовжуючи службу та підтримуючи побратимів. Йому було 43 роки. Подробиці про похорон журналіст пообіцяв повідомити пізніше, додавши коротке відео про брата.

Раніше угруповання військ "Схід" повідомляло, що 1 листопада 2025 року російські окупанти завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. В результаті постраждали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. На жаль, є загиблі та поранені, серед яких — військовослужбовці ЗСУ. Наразі правоохоронні органи перевіряють, чи дотримувалися розпоряджень щодо своєчасного оповіщення про небезпеку та заборони проведення зборів на відкритій місцевості.

Публікація Угруповання військ "Схід" Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в боротьбі проти російських окупантів загинув Андрій Синишин. Його останній бій відбувся 16 квітня 2025 року поблизу села Юнаківка Сумського району на Сумщині.

Також Фокус повідомляв, що 11 вересня на Запорізькому напрямку загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації, майор Олександр Боровик. Він виконував бойове завдання на літаку Су-27, коли сталася трагедія.