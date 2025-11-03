Трагедия в тылу: брат журналиста ТСН погиб во время награждения из-за удара ВС РФ

В тылу, во время церемонии награждения на плацу, погиб Владимир Святненко — брат журналиста ТСН и опытный боец ВСУ. Трагедия произошла в субботу, 1 ноября, во время удара российской баллистики на открытой местности.

Как сообщил журналист Дмитрий Святненко на своей странице в Facebook, его брата вместе с побратимами собрали для награждения только лучших пилотов и пехотинцев бригады. Именно во время этой церемонии Владимир погиб, став жертвой попадания баллистики.

Дмитрий подчеркнул, что трагический случай произошел не на поле боя, а в тылу, на открытой местности, что могло быть результатом халатности или просчетов в обеспечении безопасности.

"В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась", — говорится в публикации.

Відео дня

Публикация Дмитрия Святненко в Facebook Фото: Скриншот

Также автор сообщения отмечает, что Владимир Святненко служил с 2023 года и прошел многочисленные боевые операции в Крынках, Курахово, Марьянке и Красногоровке. Он спасал раненых, поддерживал собратьев и заслужил позывной "Знахарь". Сначала служил "матросом противотанкистом", а впоследствии стал пилотом беспилотников, первым начал летать на оптике и учил и мотивировал других бойцов.

Журналист рассказал, что даже после отпуска за границу Владимир вернулся на фронт, продолжая службу и поддерживая собратьев. Ему было 43 года. Подробности о похоронах журналист пообещал сообщить позже, добавив короткое видео о брате.

Ранее группировка войск "Восток" сообщала, что 1 ноября 2025 года российские оккупанты нанесли ракетно-дроновой удар по громадам Днепропетровской области. В результате пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. К сожалению, есть погибшие и раненые, среди которых — военнослужащие ВСУ. Сейчас правоохранительные органы проверяют, соблюдались ли распоряжения о своевременном оповещении об опасности и запрете проведения собрания на открытой местности.

Публикация Группировка войск "Восток" Фото: Скриншот

Напомним, что в борьбе против российских оккупантов погиб Андрей Синишин. Его последний бой состоялся 16 апреля 2025 года вблизи села Юнаковка Сумского района Сумской области.

Также Фокус сообщал, что 11 сентября на Запорожском направлении погиб летчик 39-й бригады тактической авиации, майор Александр Боровик. Он выполнял боевое задание на самолете Су-27, когда произошла трагедия.