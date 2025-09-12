"Стус для него был больше чем просто поэзия": на войне погиб львовский актер Андрей Синишин

В войне против российских оккупантов погиб Андрей Синишин. Его последний бой состоялся 16 апреля 2025 года вблизи населенного пункта Юнаковка Сумского района Сумской области. Он до последнего оставался на передовой, выполняя свой долг перед страной.

Related video

Трагическое известие сообщили в Facebook-сообществе "Театр "И люди, и куклы"" 11 сентября. Там коллеги рассказали, что Андрей Синишин был актером их театра, а также работал в театре имени Леся Курбаса. В сообщении отметили, что он отдал жизнь, защищая Украину, и назвали его "Синичкой" — именно так ласково обращались к нему друзья и коллеги.

"С большой болью и грустью узнали сегодня новость о нашем Синичке. Андрей Синишин — военный, актер театра "И люди, и куклы", актер театра имени Леся Курбаса — погиб 16.04.2025 года вблизи населенного пункта Юнаковка, Сумского района Сумской области, защищая нашу страну от врага", — говорится в сообщении театра.

Публикация сообщества "Театр "И люди, и куклы"" в Facebook Фото: Скриншот

Похороны героя состоятся 13 сентября. В 11:00 начнется чин в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, далее — общегородская церемония прощания на площади Рынок. После этого тело перевезут в село Розворяны, где попрощаются с родными и похоронят на местном кладбище. В связи с трагедией коллектив театра отменил спектакль "Лисье небо", который должен был состояться в эту субботу.

До этого, в театре имени Леся Курбаса сообщили, что с 16 апреля актер считался пропавшим без вести. В заметке вспомнили, что его первый позывной был "Стус", ведь творчество украинского поэта имело для актера особое значение.

"Но Андрей с нами! В каждом образе, который создает на сцене. В смехе, который остается после его шуток. В тишине, которую он умеет наполнить смыслом. Андрей еще воплотит на сцене не одну замечательную роль. Верим! Его присутствие ощущается всегда, мы держим связь сердцем", — написали в театре.

Публикация сообщества "Театр имени Леся Курбаса" в Facebook Фото: Скриншот

Впоследствии, 6 мая в сообществе "Пленные и Пропавшие без вести" отметили, что поиск Андрея Синишина прекращен и он вернется на щите.

Публикация сообщества "Пленные и Пропавшие без вести" в Facebook Фото: Скриншот

Андрей Синишин погиб — каким был актер для друзей

Друзья и коллеги Андрея Синишина болезненно восприняли известие о его исчезновении. Они делились воспоминаниями, фотографиями и словами поддержки, вспоминая его как человека большого сердца, преданного товарища и воина, который с первых дней войны находился на передовой.

Актер Андрей Водичев в своей заметке рассказал, что больше всего боялся того момента, когда придется писать о близких словами "пропавший без вести". Он вспомнил, как Синишин мечтал после победы выйти вместе с ним на сцену в спектакле "Марко Проклятый" по произведениям Василия Стуса. Именно поэзия Стуса была для актера особенной, поэтому его первый позывной стал "Стус". Даже находясь на фронте, он находил время для разговоров о театре, участвовал в репетициях онлайн и хранил при себе подаренную книгу с поэзиями, чтобы всегда иметь возможность обращаться к любимым текстам.

Водичев вспомнил также их последний разговор на Страстной неделе, когда Синишин прочитал строки из финала спектакля о "свечечке", которая пахла медом. То стихотворение он пообещал произнести для своего побратима уже после его гибели, не задувая свечу впервые.

Фото Андрея Синишина с друзьями, фото: Facebook/Анастасия Торос Фото: Социальные сети Фото Андрея Синишина с друзьями, фото: Facebook/Анастасия Торос Фото: Социальные сети

Своими эмоциями делились и другие друзья. Они писали, что не могут принять страшной новости, ведь Андрей был очень светлым и мудрым человеком. Для них трудно было поверить, что он мог пропасть без вести.

"И я не могу принять эту новость.... Боль ... Андрей Синишин просто невероятно светлый мудрый человек!!! Без вести пропавший?!? Как? Хочу писать ж и в и й!", — написала на своей странице в Facebook Ирина Патрон.

Напомним, что 11 сентября на Запорожском направлении погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик. Он выполнял боевое задание на самолете Су-27, когда случилась трагедия.

Также недавно Фокус писал, что на Херсонщине трагически погиб известный фермер и председатель областной ассоциации фермеров Александр Гордиенко, жизнь которого оборвал российский дрон во время работы в поле.