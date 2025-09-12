"Стус для нього був більше ніж просто поезія": на війні загинув львівський актор Андрій Синишин

У війні проти російських окупантів загинув Андрій Синишин. Його останній бій відбувся 16 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Юнаківка Сумського району на Сумщині. Він до останнього залишався на передовій, виконуючи свій обов’язок перед країною.

Трагічну звістку повідомили у Facebook-спільноті "Театр "І люди, і ляльки"" 11 вересня. Там колеги розповіли, що Андрій Синишин був актором їхнього театру, а також працював у театрі імені Леся Курбаса. У повідомленні наголосили, що він віддав життя, захищаючи Україну, і назвали його "Синичкою" – саме так лагідно зверталися до нього друзі та колеги.

"З великем болем і сумом дізнались сьогодні новину про нашого Синичку. Андрій Синишин – військовий, актор театру "І люди, і ляльки", актор театру імені Леся Курбаса – загинув 16.04.2025 року поблизу населеного пункту Юнаківка, Сумського району, Сумської області, захищаючи нашу країну від ворога", – йдеться у повідомленні театру.

Публікація спільноти "Театр "І люди, і ляльки"" у Facebook Фото: Скриншот

Похорон героя відбудеться 13 вересня. О 11:00 розпочнеться чин у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові, далі – загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Після цього тіло перевезуть до села Розворяни, де попрощаються з рідними та поховають на місцевому кладовищі. У зв’язку з трагедією колектив театру скасував виставу "Лисяче небо", яка мала відбутися цієї суботи.

До цього, у театрі імені Леся Курбаса повідомили, що з 16 квітня актор вважався зниклим безвісти. У дописі згадали, що його перший позивний був "Стус", адже творчість українського поета мала для актора особливе значення.

"Але Андрій з нами! У кожному образі, який створює на сцені. У сміху, що лишається після його жартів. У тиші, яку він вміє наповнити змістом. Андрій ще втілить на сцені не одну чудову роль. Віримо! Його присутність відчувається завжди.Ми тримаємо зв’язок серцем", – написали у театрі.

Публікація спільноти "Театр імені Леся Курбаса" у Facebook Фото: Скриншот

Згодом, 6 травня у спільноті "Полонені та Зниклі Безвісти" зазначили, що пошук Андрія Синишина припинено і він повернеться на щиті.

Публікація спільноти "Полонені та Зниклі Безвісти" у Facebook Фото: Скриншот

Андрій Синишин загинув — яким був актор для друзів

Друзі та колеги Андрія Синишина болісно сприйняли звістку про його зникнення. Вони ділилися спогадами, фотографіями та словами підтримки, згадуючи його як людину великого серця, відданого товариша й воїна, який з перших днів війни перебував на передовій.

Актор Андрій Водичев у своєму дописі розповів, що найбільше боявся того моменту, коли доведеться писати про близьких словами "зниклий безвісти". Він пригадав, як Синишин мріяв після перемоги вийти разом із ним на сцену у виставі "Марко Проклятий" за творами Василя Стуса. Саме поезія Стуса була для актора особливою, тому його перший позивний став "Стус". Навіть перебуваючи на фронті, він знаходив час для розмов про театр, брав участь у репетиціях онлайн і зберігав при собі подаровану книжку з поезіями, щоб завжди мати змогу звертатися до улюблених текстів.

Водичев згадав також їхню останню розмову на Страсному тижні, коли Синишин прочитав рядки з фіналу вистави про "свічечку", яка пахла медом. Той вірш він пообіцяв виголосити для свого побратима вже після його загибелі, не задуваючи свічку вперше.

Фото Андрія Синишина з друзями, фото: Facebook/Анастасія Торос Фото: Соціальні мережі Фото Андрія Синишина з друзями, фото: Facebook/Анастасія Торос Фото: Соціальні мережі

Своїми емоціями ділилися й інші друзі. Вони писали, що не можуть прийняти страшної новини, адже Андрій був надзвичайно світлою і мудрою людиною. Для них важко було повірити, що він міг зникнути безвісти.

"І я не можу прийняти цієї новини…. Біль… Андрій Синишин просто неймовірно світла мудра людина!!! Безвісті пропавший?!? Як? Хочу писати ж и в и й!", — написала на своїй сторінці у Facebook Ірина Патрон.

