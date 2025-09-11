На Запорізькому напрямку загинув пілот Су-27 Олександр Боровик: що відомо

11 вересня на Запорізькому напрямку загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик. Він виконував бойове завдання на літаку Су-27, коли трапилася трагедія.

За інформацією з офіційної сторінки 39-ї бригади тактичної авіації у Facebook, трагедія сталася 11 вересня 2025 року близько 13:30 під час виконання бойового завдання на літаку Су-27. Внаслідок цієї події, на службі загинув 30-річний майор Олександр Боровик.

Наразі з’ясовуються усі причини та обставини інциденту. Колектив бригади висловлює щирі співчуття рідним та близьким льотчика.

"Причини та обставини з’ясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра…Вічна пам’ять Герою!", — йдеться в дописі.

Публікація 39-ї бригади тактичної авіації у Facebook Фото: Скриншот

Також нещодавно Фокус писав, що на Херсонщині трагічно загинув відомий фермер і голова обласної асоціації фермерів Олександр Гордієнко, життя якого обірвав російський дрон під час роботи у полі.

Окрім цього, 3 вересня 2025 року під час бойових дій загинув військовослужбовець та журналіст Олександр Голяченко. До повномасштабної війни він кілька років працював у редакції "Київ FM". Чоловік був частиною колективу з 2016 по 2020 рік. У редакції його характеризували як відповідального та професійного працівника, який завжди дотримувався високих стандартів у роботі.

Ще раніше, заради перемоги в Україні своє життя віддав поет та військовий Максим "Далі" Кривцов. Згодом, президент України Володимир Зеленський нагородив його посмертно званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".