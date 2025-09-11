На Запорожском направлении погиб пилот Су-27 Александр Боровик: что известно

11 сентября на Запорожском направлении погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик. Он выполнял боевое задание на самолете Су-27, когда случилась трагедия.

По информации с официальной страницы 39-й бригады тактической авиации в Facebook, трагедия произошла 11 сентября 2025 года около 13:30 во время выполнения боевого задания на самолете Су-27. В результате этого события, на службе погиб 30-летний майор Александр Боровик.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства инцидента. Коллектив бригады выражает искренние соболезнования родным и близким летчика.

"Причины и обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра ... Вечная память Герою!", — говорится в заметке.

Публикация 39-й бригады тактической авиации в Facebook Фото: Скриншот

Также недавно Фокус писал, что на Херсонщине трагически погиб известный фермер и председатель областной ассоциации фермеров Александр Гордиенко, жизнь которого оборвал российский дрон во время работы в поле.

Кроме этого, 3 сентября 2025 года во время боевых действий погиб военнослужащий и журналист Александр Голяченко. До полномасштабной войны он несколько лет работал в редакции "Киев FM". Мужчина был частью коллектива с 2016 по 2020 год. В редакции его характеризовали как ответственного и профессионального работника, который всегда придерживался высоких стандартов в работе.

Еще раньше, ради победы в Украине свою жизнь отдал поэт и военный Максим "Дали" Кривцов. Впоследствии, президент Украины Владимир Зеленский наградил его посмертно званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".