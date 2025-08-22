Загинув разом із котом: поет Максим Кривцов посмертно отримав звання Героя України
Президент України Володимир Зеленський нагородив поета та військового Максима "Далі" Кривцова, що загинув на війні із росіянами разом зі своїм улюбленцем, рудим котом, званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Кривцова нагородили "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", про це йдеться в відповідному указі президента України.
"За самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Кривцову Максиму Олександровичу — учаснику бойових дій (посмертно)", — йдеться в указі.
Максим "Далі" Кривцов – що відомо
Максим Кривцов із псевдо "Далі" брав участь у Революції Гідності, пішов на війну добровольцем у 2014-му, а після повномасштабного вторгнення Росії повернувся на фронт. 7 січня 2024 він загинув на фронті. Згодом повідомили, що разом з ним загинув його рудий котик.
У грудні 2023 року вийшла перша поетична збірка Максима "Вірші з бійниці" — її визнали однією з найкращих українських книжок року за версією українського PEN.
Кривцов на фронті почав писати роман, який так і залишився незакінченим.
У лютому 2024 року письменник (посмертно) став лауреатом літературної премії імені Уласа Самчука.
Нагадаємо, Максим Кривцов хотів видати збірку своїх віршів та подарувати книжку Валерію Залужному.
