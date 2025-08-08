У Києві попрощалися з журналісткою Вікторією Рощиною, яку вбили в російському полоні

Вікторія Рощина загинула в російському полоні 19 вересня 2023 року. У п'ятницю, 8 серпня, 2025 року з нею попрощалися у Києві.

У Києві 8 серпня проходить церемонія прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні. Про це повідомляє "Укрінформ".

Панахида відбулася в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Попрощатися з Вікторією прийшли її рідні, друзі та колеги-журналісти.

Прощання на Майдані Незалежності Фото: "Укрінформ"

Прощання з Вікторією Рощиною в Києві Фото: "Укрінформ"

Прощання продовжилось на Майдані Незалежності, де зібралися десятки людей, щоб провести медійницю в останню путь.

Згодом о 14:00 розпочалося поховання Вікторії Рощиної на Байковому кладовищі.

Смерть Вікторії Рощиної: що відомо

Нагадаємо, зв’язок з журналісткою Вікторією Рощиною обірвався 3 серпня 2023 року. До того вона вже двічі побувала у російському полоні — у 2022 році, але після звільнення поверталась на фронт. 27 липня дівчина вирушила у Польщу, щоб через територію РФ доїхати на окуповані території сходу.

17 квітня вже 2024 року у Міжнародному комітеті Червоного хреста підтвердили, що Рощина перебуває у полоні. Російські окупанти запевняли родичів журналістки, що справу проти неї не порушували.

Міноборони РФ у листі батьку Рощиної підтвердило смерть полоненої 19 вересня. Її тіло пообіцяли повернути у межах обміну.

Колишні полонені розповіли про місце, де тримали Рощину перед смертю. Вікторію утримували щонайменше у двох місцях: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у російському Таганрозі.