ВС РФ нанесли удар по построению военных ВСУ: командиру объявлено подозрение (фото)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генштаба, собрал построение для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября. Во время этого мероприятия россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по скоплению людей, что привело к потерям среди военных и гражданских лиц.

По данным следствия, 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками "Герань". В этот момент на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава.

В результате вражеского удара погибли и получили ранения как военнослужащие, так и гражданские.

В ГБР отмечают, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

В частности, решается вопрос избрания меры пресечения — содержание под стражей.

Командиру одного из батальонов объявлено подозрение Фото: ГБР

В также ГБР отметили, что подозрение касается только решения, которое привело к трагическим последствиям.

"Никакие заслуги или предыдущий боевой опыт командира не могут оправдать игнорирование требований безопасности. В военных условиях массовые собрания, церемонии или награждения в районах возможной ракетной опасности недопустимы. Командиры несут личную ответственность за жизнь и безопасность подчиненных", — отметили следователи.

Удар по военным 1 ноября

Ранее группировка войск "Восток" сообщала, что 1 ноября 2025 года россияне нанесли ракетно-дроновой удар по громадам Днепропетровской области. В результате пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Известно о погибших и раненых, среди которых — военнослужащие. Правоохранительные органы начали проверку, соблюдались ли распоряжения о своевременном оповещении об опасности и запрете проведения собрания на открытой местности.

Напомним, в тылу, во время церемонии награждения на плацу, погиб Владимир Святненко — брат журналиста ТСН и опытный боец ВСУ.

Также Фокус ранее писал, что россияне в ночь на 8 ноября атаковали Украину беспилотниками и ракетами разных типов, в результате чего в ряде регионов отсутствует электроснабжение.