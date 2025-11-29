Пішов в СЗЧ та повісився: курсант військової академії Одеси наклав на себе руки після знущань

В Одесі біля одного з факультетів військової академії знайшли повішеним курсанта першого курсу Павла Стовбуна, який нібито перед цим зазнав знущань з боку сержантського складу академії.

Крім Павла знущань зазнали ще двоє хлопців, які напередодні вкрали енергетики з магазину поруч з навчальним закладом, пише курсантсько-офіцерський Telegram-канал SLON FM.

Через крадіжку начальник локації, де перебували курсанти, підполковник Косенко, ввів колективне покарання для всього курсу, заборонивши ходити в магазин. Тому сержанти академії вирішили додатково "покарати" винних.

Зі слів інших курсантів, які наводить телеграм-канал, Стовбуна та інших двох хлопців змушували:

їсти "тушняк", печиво з гірчицею та запивати все це олією;

клали всю цю їжу на брудну підлогу, після чого знову змушували хлопців це їсти;

набрали дволітрові баклажки води та добавили 200 грамів солі і змусили все це випити.

насміхалися над ними, знімали відео.

"Звісно що ригали потім всі. В кімнаті знаходилися всі командири груп (взводів). Насміхалися над ними, знімали відео. І ще дуже важлива нота, це те, що на закріплення, прийшов взагалі старшина іншого курсу, та почав бити хлопця, який потім, на жаль, повісився", — розповіли курсанти.

Після пережитого Павло Стовбун пішов в СЗЧ та був знайдений наступного дня (26 листопада) повішеним в будівлі поруч з розташуванням.

Павло Стовбун Фото: соцмережі

Реакція військової академії на самогубство курсанта Стовбуна

Одеська військова академія вже підтвердила загибель Павла Стовбуна, назвавши це "трагічним інцидентом".

"Керівництво Академії співпрацює зі слідчими органами, паралельно призначено службове розслідування. За попередніми результатами вже готова низка кадрових рішень. Обставини інциденту з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.

В академії підкреслили, що попередня кваліфікація події правоохоронними органами — це самогубство, проте також перевіряється версія перевищення службових повноважень.

"У разі підтвердження — усі винні понесуть відповідальність за законом. Керівництво Академії висловлює щирі співчуття родині та близьким", — наголосили у навчальному закладі.

Пост військової академії Одеси Фото: Скриншот

