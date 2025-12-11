Взрыв без тревоги в Киеве: подорвались два человека, в полиции раскрыли детали (фото)

11 декабря среди дня в Киеве прогремел взрыв, хотя воздушная тревога объявлена не была. В сети передают, что на месте находятся медики и полицейские, два человека якобы "подорвались".

11 декабря в столице прогремел взрыв. Об этом в 15:05 сообщили в Telegram-канале "КС: новости Киев".

"Нам пишут, что очень громко было возле метро Харьковская. Тревогу в городе пока не объявляли", — отметили авторы контента.

Впоследствии в паблике уточнили, что, по предварительным данным, есть пострадавшие и один человек погиб. Опубликовали фото с места взрыва.

"На месте работают службы", — передали в сети.

Фото дыма после взрыва 11 декабря в Киеве Фото: "Киев Сейчас"

В Telegram-канале "Киев ИНФО" уточнили, что взрывов было несколько. Со ссылкой на очевидцев авторы контента передали, что два человека "подорвались в кузове от буса" на улице Ревуцкого. Отмечается, что один человек погиб, другой — получил ранения. На фото с места событий видно, что туда приехали "скорая" и машины полиции.

На место происшествия приехали медики и полицейские Фото: Telegram / Київ Info

Взрыв в Киеве: реакция полиции

В полиции Киева заявили, что устанавливают обстоятельства взрыва в Дарницком районе.

"По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован", — отметила пресс-служба.

В ведомстве заверили, что на месте взрыва работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи.

Фото с места происшествия из соцсетей Фото: Telegram / Київ Info

Момент взрыва попал на видео

В соцсетях обнародовали видео момента взрыва. Сообщается, что на момент детонации вблизи "заброшенного буса" уже находились работники экстренных служб. На кадрах можно увидеть, как медики в красной униформе и другие люди отбегают ближе к машинам, когда за их спинами гремит взрыв и начинает подниматься дым.

Напомним, 10 декабря в СМИ сообщили о том, что в Киеве нашли мертвым Дмитрия Каденюка — 41-летнего сына известного украинского космонавта Леонида Каденюка. Его тело было покрыто порезами и лежало на пороге квартиры. Отмечалось, что в семье продолжались споры относительно наследства и погибший получал угрозы от родного брата.

Впоследствии в полиции заявили, что склоняются к версии о самоубийстве. На это указывает то, что Каденюк зажал нож в собственной руке, соседи не слышали шума, а следов взлома двери не обнаружили. Кроме того, правоохранители установили, что мужчина страдал от депрессии и имел нервный срыв.