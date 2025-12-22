У центрі Києва під час комендантської години компанії влаштували бійку зі стріляниною (відео)

Уночі 20 грудня у центрі Києва трапилася масова сутичка між двома компаніями, яка переросла у бійку та стрілянину. Інцидент трапився під час комендантської години, стверджують очевидці.

Сутичка між двома компаніями трапилася у центральній частині столиці, на вулиці поблизу Бессарабської площі. Про інцидент розповіли у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві 21 грудня.

"Вчора близько опівночі між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці поблизу Бессарабської площі", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наразі встановили двох активних учасників сутички, з якими працюють слідчі. Всі обставини стрілянини встановлюються.

У мережі також показали кадри з місця подій.

Дані щодо інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України про хуліганство, повідомили у поліції.

Відео дня

Як пишуть київські Telegram-канали, зокрема "Київ Інсайдер", у конфлікті нібито взяли участь близько десяти іноземців. Очевидці стверджують, що сутичка тривала близько години і супроводжувалася пострілами.

Також мешканці стверджують, що поліцію через інцидент викликали неодноразово, однак правоохоронці спрацювали не одразу. У мережі пишуть, що внаслідок стрілянини та бійки є постраждалі, зокрема військовий. Однак офіційно у поліції цих подробиць наразі не повідомляли.

