В Киеве произошла резня на станции метро, — СМИ

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" произошла стычка. В результате этого одному из мужчин порезали лицо.

Детали инцидента пока неизвестны. Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов "Киев INFO". Из-за жестокости кадров, мы не публикуем видео инцидента на сайте. В то же время его можно посмотреть на нашем Telegram-канале.

Там отметили, что "какой-то неадекват порезал лицо мужчине". Что стало причиной конфликта пока неизвестно.

Официальных комментариев от полиции Киева или от КП "Киевский метрополитен" пока не поступало.

Напомним, что ночью 20 декабря в центре Киева произошла массовая стычка между двумя компаниями, которая переросла в драку и стрельбу. Инцидент произошел во время комендантского часа. По данным местных СМИ, в конфликте якобы приняли участие около десяти иностранцев. Очевидцы утверждают, что стычка длилась около часа и сопровождалась выстрелами.

Відео дня

16 декабря стрельба произошла в Святошинском районе Киева: правоохранители пытались задержать нарушителя, который оказал сопротивление и применил против полицейских газовый баллончик.

А в начале ноября жители столичного района вблизи станции метро "Оболонь" начали жаловаться на маньяка с голубыми волосами, который нападает на женщин с молотком, а в качестве трофея отбирает обувь. В полиции заявили, что проверяли информацию о нападениях на тех локациях, о которых пишут пользователи, но пока подтверждений этим сообщениям правоохранители не нашли.