В Святошинском районе Киева произошла стрельба: что известно (видео)
Полицейские пытались задержать правонарушителя в Святошинском районе, однако тот начал оказывать сопротивление.
Столичные Telegram-каналы опубликовали кадры, снятые на жилмассиве Новобеличи на западе столицы, где видны не менее пяти полицейских авто, скорая помощь и толпа людей.
По словам очевидцев, правоохранители пытались задержать нарушителя, который сопротивлялся и применил против полицейских газовый баллончик.
Уже вскоре столичные правоохранители прокомментировали инцидент. Они подтвердили информацию о задержании и о том, что столкнулись с сопротивлением и применением газа.
"Для прекращения противоправных действий последнего сотрудник полиции произвел упреждающий выстрел в воздух. Нарушитель задержан, решается вопрос о правовой квалификации", – говорится в сообщении. Стражи порядка не стали уточнять, что именно натворил этот гражданин до того, как им заинтересовались правоохранители.
Сегодня же стало известно о мужчине, который поджег отделение Укрпочты в Киеве. Когда его задержали, он сказал, что сделал это якобы по заданию Службы безопасности Украины.
Напомним, 11 декабря среди дня в Киеве на улице Ревуцкого прогремел взрыв, хотя воздушная тревога объявлена не была. В результате этого погиб один военнослужащий, а второй получил травмы. Также был ранен гражданский. Когда на место происшествия прибыли полицейские и медики, то произошел второй подрыв. Ранения получили двое патрульных.
Правоохранители за несколько часов установили, что к взрывам в столице были причастны трое мужчин в возрасте 23,25 и 27 лет. Они арестованы.
Также сообщалось, что в отделении Укрпочты в Киеве взорвалась посылка.