У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: що відомо (відео)

Поліцейські намагалися затримати правопорушника у Святошинському районі, однак той почав чинити опір.

Столичні Telegram-канали опублікували кадри, зняті на житловому масиві Новобіличі на заході столиці, де видно щонайменше п'ять поліцейських авто, швидку допомогу і натовп людей.

За словами очевидців, правоохоронці намагалися затримати порушника, який чинив опір і застосував проти поліцейських газовий балончик.

Уже незабаром столичні правоохоронці прокоментували інцидент. Вони підтвердили інформацію про затримання і про те, що зіткнулися з опором і застосуванням газу.

На місці інциденту було кілька поліцейських авто та карета "швидкої" Фото: Скрин відео

"Для припинення протиправних дій останнього співробітник поліції здійснив попереджувальний постріл у повітря. Порушника затримано, вирішується питання про правову кваліфікацію", — ідеться в повідомленні. Правоохоронці не стали уточнювати, що саме накоїв цей громадянин до того, як ним зацікавилися правоохоронці.

Відео дня

Сьогодні ж стало відомо про чоловіка, який підпалив відділення Укрпошти в Києві. Коли його затримали, він сказав, що зробив це нібито за завданням Служби безпеки України.

Нагадаємо, 11 грудня серед дня в Києві на вулиці Ревуцького прогримів вибух, хоча повітряну тривогу оголошено не було. Унаслідок цього загинув один військовослужбовець, а другий отримав травми. Також було поранено цивільного. Коли на місце події прибули поліцейські та медики, то стався другий підрив. Поранення дістали двоє патрульних.

Правоохоронці за кілька годин встановили, що до вибухів у столиці були причетні троє чоловіків віком 23,25 і 27 років. Їх заарештовано.

Також повідомлялося, що у відділенні Укрпошти в Києві вибухнула посилка.