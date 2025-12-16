Думал, что помогает СБУ: молодой человек поджег отделение Укрпочты в Киеве

Инцидент произошел на Лесном массиве. Киевлянин действовал по указаниям, полученным по телефону от неизвестного мужчины, который представился сотрудником СБУ.

По данным следствия, 25-летний киевлянин облил двери здания почты легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения, сообщают в Киевской городской прокуратуре.

Правоохранители установили, что накануне, товарищ задержанного познакомился с девушкой в Интернете и собирался с ней на свидание. Вскоре ему позвонил якобы сотрудник СБУ и сообщил о том, что его новая знакомая работает на страну-агрессора и за общение с ней его теперь ждут неприятности.

Псевдоправоохранитель сообщил мужчине о том, что тот может избежать уголовной ответственности, если подожжет отделение Укрпочты, где якобы работает ее сообщник-российский агент.

Відео дня

Выполнить эту задачу взялся его друг, поэтому приобрел бензин, облил двери почтового отделения и поджег его.

Поджигателя задержала Нацполиция Фото: Нацполиция

Полиция задержала злоумышленника.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины, а именно умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, прокуроры не согласны с этим решением и обжалуют его.

Напомним, тем временем СБУ и Офис генерального прокурора вместе с Нацполицией продолжают расследование по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. В частности, правоохранители нашли пистолет Макарова с глушителем, который находился в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия.

Также в СБУ разоблачили британца, который работал на Россию, а именно завозил и распределял оружие, из которого были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.