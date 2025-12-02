Причастен к убийствам Фарион и Парубия: СБУ разоблачила британца, который работал на РФ, — СМИ

Росс Дэвид Катмор приехал в Украину как военный инструктор, который должен был помогать в обучении и подготовке личного состава ВСУ. Фигурант, по данным следствия, завозил и распределял оружие, из которого были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

Катмора разоблачила контрразведка СБУ совместно со спецслужбами Великобритании. Оказалось, что он в течение 2024-2025 годов осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность на территории Украины по заданию спецслужб РФ. Сейчас британец находится под стражей, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в Службе безопасности Украины.

Спецоперацию по разоблачению провели в начале октября, ее координировал заместитель главы СБУ генерал-майор Александр Поклад.

По словам собеседника издания, Росс Дэвид Катмор в 2024 году прибыл в Украину как военный инструктор для помощи в обучении, ведь Катмор имел военный опыт, полученный во время прохождения военной службы в армии Великобритании и пребывания на Ближнем Востоке.

Катмору "для выполнения целевых убийств на территории Украины" спецслужбы РФ передали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В частности, следствие имеет основания полагать, что инструктор завозил и распределял в Украине оружие, с которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

"В настоящее время Катмор задержан, находится под стражей, следственные действия продолжаются", — подытожил собеседник издания.

Официально пресс-центр СБУ эту новость еще не комментировал, как и британские спецслужбы.

