Администрация Telegram не блокирует каналы, где ищут убийц для украинских военных, — Нацполиция

Правоохранители многократно присылали жалобы на телеграмм-канал, который ищет исполнителей убийств украинских военных и активистов и в котором публиковались угрозы убитому одесскому активисту Демьяну Ганулу, однако администрация Telegram не реагирует на эти запросы.

Related video

Об этом "Слідству.Інфо" сообщили в Нацполиции.

Журналисты получили ответ от ГУНП в Одесской области, что правоохранители сотрудничают с Департаментом киберполиции по поводу того, чтобы заблокировать и удалить телеграмм-каналы, где ищут исполнителей диверсий и убийств украинских военных и активистов. Впрочем, в ответе не объяснили, почему эти каналы так и не заблокировали.

В киберполиции же сообщили, что администрация Telegram игнорирует сообщения от украинских правоохранителей.

"Подразделения Нацполиции неоднократно присылали официальные сообщения о блокировании подобных телеграмм-каналов в администрацию Telegram, в том числе и по этому каналу. Жалобы в Telegram постоянно присылают и обычные пользователи мессенджера, которые есть в волонтерском сообществе "BRAMA" вместе с киберполицией", — рассказал один из правоохранителей Виталий.

Он отметил, что администрация Telegram до сих пор не вынесла решение о блокировке этого диверсионного телеграмм-канала, так и ряда других. Причины игнорирования в полиции не знают. Ни на одно из своих заявлений ответа с объяснениями от Telegram они не получали.

Напомним,14 марта в центре Одессы среди белого дня застрелили активиста Демьяна Ганула. Подозреваемого в убийстве — 47-летнего Сергея Шалаева из Киева задержали и поместили под стражу. Правоохранители не исключают причастность российских спецслужб к убийству одесского активиста Демьяна Ганула.