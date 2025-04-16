Адміністрація Telegram не блокує канали, де шукають вбивць для українських військових, — Нацполіція

Правоохоронці багаторазово надсилали скарги на телеграм-канал, який шукає виконавців вбивств українських військових та активістів та у якому публікувались погрози вбитому одеському активісту Дем’яну Ганулу, проте адміністрація Telegram не реагує на ці запити.

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Про це "Слідству.Інфо" повідомили в Нацполіції.

Журналісти отримали відповідь від ГУНП в Одеській області, що правоохоронці співпрацюють з Департаментом кіберполіції з приводу того, щоб заблокувати і видалити телеграм-канали, де шукають виконавців диверсій та вбивств українських військових та активістів. Втім, у відповіді не пояснили, чому ці канали так і не заблокували.

В кіберполіції ж повідомили, що адміністрація Telegram ігнорує повідомлення від українських правоохоронців.

"Підрозділи Нацполіції неодноразово надсилали офіційні повідомлення щодо блокування подібних телеграм-каналів до адміністрації Telegram, зокрема і щодо цього каналу. Скарги в Telegram постійно надсилають й звичайні користувачі месенджера, які є у волонтерській спільноті "BRAMA" разом із кіберполіцією", — розповів один із правоохоронців Віталій.

Він зауважив, що адміністрація Telegram і досі не винесла рішення щодо блокування цього диверсійного телеграм-каналу, так і низці інших. Причини ігнорування в поліції не знають. На жодну зі своїх заяв відповіді з поясненнями від Telegram вони не отримували.

Нагадаємо,14 березня в середмісті Одеси серед білого дня застрелили активіста Дем‘яна Ганула. Підозрюваного у вбивстві — 47-річного Сергія Шалаєва з Києва затримали і помістили під варту. Правоохоронці не виключають причетність російських спецслужб до вбивства одеського активіста Дем’яна Ганула.