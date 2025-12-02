Причетний до вбивств Фаріон та Парубія: СБУ викрила британця, який працював на РФ, — ЗМІ

Росс Девід Катмор приїхав до України як військовий інструктор, який мав допомагати в навчанні та підготовці особового складу ЗСУ. Фігурант, за даними слідства, завозив та розподіляв зброю, з якої були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

Катмора викрила контррозвідка СБУ спільно зі спецслужбами Великої Британії. Виявилось, що він протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність на території України за завданням спецслужб РФ. Наразі британець перебуває під вартою, повідомляє "Українська правда" із посиланням на співрозмовників у Службі безпеки України.

Спецоперацію з викриття провели на початку жовтня, її координував заступник глави СБУ генерал-майор Олександр Поклад.

За словами співрозмовника видання, Росс Девід Катмор у 2024 році прибув в Україну як військовий інструктор для допомоги у навчанні, адже Катмор мав військовий досвід, отриманий під час проходження військової служби в армії Великої Британії та перебування на Близькому Сході.

Відео дня

Катмору "для виконання цільових вбивств на території України" спецслужби РФ передали вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Зокрема, слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

"На даний час Катмор затриманий, перебуває під вартою, слідчі дії тривають", – підсумував співрозмовник видання.

Офіційно пресцентр СБУ цю новину ще не коментував, як і британські спецслужби.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як просувається слідство у справі про вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула.

А у Нацполіції повідомили, що адміністрація Telegram ігнорує повідомлення від українських правоохоронців і не блокує канали, де шукають виконавців диверсій та вбивств українських військових та активістів.