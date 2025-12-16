Думав, що допомагає СБУ: молодик підпалив відділення Укрпошти в Києві

Інцидент трапився на Лісовому масиві. Киянин діяв за вказівками, отриманими телефоном від невідомого чоловіка, який представився співробітником СБУ.

За даними слідства, 25-річний киянин облив двері будівлі пошти легкозаймистою рідиною та підпалив. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення, повідомляють у Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що напередодні, товариш затриманого познайомився з дівчиною в Інтернеті та збирався з нею на побачення. Незабаром йому подзвонив нібито співробітник СБУ та повідомив про те, що його нова знайома працює на країну-агресора та за спілкування із нею на нього тепер чекають неприємності.

Псевдоправоохоронець повідомив чоловікові про те, що той може уникнути кримінальної відповідальності, якщо підпалить відділення Укрпошти, де ніби працює її спільник-російський агент.

Виконати це завдання взявся його друг, тож придбав бензин, облив двері поштового відділення та підпалив його.

Палія затримала Нацполіція Фото: Нацполіція

Поліція затримала зловмисника.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, прокурори не згодні з цим рішенням і оскаржують його.

Нагадаємо, тим часом СБУ та Офіс генерального прокурора разом із Нацполіцією продовжують розслідування у справі вбивства народного депутата України Андрія Парубія. Зокрема, правоохоронці знайшли пістолет Макарова з глушником, який знаходився у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.

Також у СБУ викрили британця, який працював на Росію, а саме завозив та розподіляв зброю, з якої були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.