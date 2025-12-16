Вбивство Парубія: слідство знайшло пістолет та встановило, що підозрюваний був навідником

Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України та Національна поліція продовжують розслідування у справі вбивства народного депутата України Андрія Парубія. Підозрюваний публічно виправдовував збройне вторгнення Росії та заперечував факт війни, яка розпочалася в 2014-му році.

Зокрема, правоохоронці знайшли пістолет Макарова з глушником, який знаходився у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко та пресслужба СБУ.

Крім того, Кравченко повідомив про нові докази, які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві Парубія міг бути причетний до низки злочинів проти основ нацбезпеки України.

"Слідством встановлено, що підозрюваний діяв на користь спецслужб російської федерації в умовах воєнного стану: передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності", — повідомив Кравченко.

Відео дня

Підозрюваний публічно виправдовував збройне вторгнення Росії та заперечував факт війни, яка розпочалася в 2014-му році.

Також задокументовано факти публічного виправдовування агресії рф, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої у 2014 році. Зокрема у період тимчасової окупації Бучі.

У СБУ повідомили, що провели експертизу, яка встановила, що саме з цього пістолета було зроблено постріл у депутата. Зокрема, на зброї виявили сліди ДНК кілера.

Пістолет Макарова з глушником Фото: СБУ Облаштований сховок Фото: СБУ Облаштований сховок Фото: СБУ

Також було отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та "звітує" про це своєму кураторові з РФ.

Вважається, що пістолет Макарова чоловік планував використати для вчинення інших замовних вбивств на території України.

Вбивство Парубія — що відомо

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові невідомий застрелив Андрія Парубія. Слідство встановило, що нападник був у формі кур’єра доставки: він підійшов до політика, здійснив кілька пострілів і втік на електровелосипеді.

1 вересня у Хмельницькій області було затримано чоловіка, якого підозрюють в причетності до вбивства Парубія.

У залі суду затриманий зробив першу заяву про те, чому пішов на цей злочин. Також він пояснив, що вийшов на зв'язок із представниками Росії під час спроби розшукати зниклого безвісти сина, військового ЗСУ, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Поліція з'ясувала, що підозрюваний після вбивства збирався виїхати до Хмельницької області та переховуватися там певний час, а 1 вересня мав отримати інформацію безпосередньо від свого куратора для незаконного виїзду за кордон України.