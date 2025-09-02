Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному (відео)

Чоловік у залі суду розповів, що це його особиста помста українській владі і шантажу з боку РФ не було.

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія зробив першу заяву про те, чому пішов на цей злочин. Про це чоловік заявив перед початком судового засідання під час спілкування з журналістами, повідомляє Новини.LIVE.

Підозрюваний сказав, що Андрія Парубія обрав, бо той "був поруч". Також він додав, що хоче, щоб його обміняли і він зміг знайти тіло свого сина.

Підозоюваний зізнався у вбивстві Андрія Парубія

У вівторок, 2 вересня, Галицький районний суд Львова обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія.

Під час брифінгу щодо затримання підозрюваного правоохоронці повідомили, що проситимуть запобіжний захід у виді арешту без застави.

Відомо, що підозрюваному 52 роки, він львів’янин, не мав постійної роботи та заробляв випадковими підробітками. Кур’єром ніколи офіційно не працював. Слідство перевіряє участь інших осіб у підготовці злочину.

Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. Зловмисник, переодягнений у кур’єра, здійснив вісім пострілів, після чого переконався у смерті депутата та втік. У місті оголосили спеціальну операцію "Сирена".

31 серпня правоохоронці затримали підозрюваного на території Хмельницької області. Слідство вважає, що напад був ретельно спланований, включно з відстеженням пересування політика та маршруту втечі. Не виключається російський слід у справі.

Після затримання підозрюваному оголосили про підозру. Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов зазначив, що вбивство могло бути замовним, і остаточні мотиви злочинця визначатимуть після завершення слідчих дій.

Фокус писав, що чоловіка нібито шантажували російські спецслужби інформацією про те, де знаходиться син, який вважається зниклим безвісти на війні.

На допитах підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія зізнався у скоєному і розповів про контакти з Росією. Чоловік вийшов на зв'язок із представниками Росії під час спроби розшукати зниклого безвісти сина, військового ЗСУ, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, в ці хвилини у Львові прощаються із Андрієм Парубієм. До собору Святого Юра приїхали політики, друзі та рідні загиблого.