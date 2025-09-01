Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві Парубія, шантажували росіяни, — ЗМІ

Журналісти "5 каналу", посилаючись на свої джерела, стверджують, що російські спецслужби протягом року шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться його син.

У Нацполіції та СБУ повідомили, що кілера, який вбив колишнього Голову Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія, затримали на Хмельниччині та раніше зазначали, що у справі є "російський слід", джерела "5 каналу" це підтверджують.

Вбивство Андрія Парубія — росіяни шантажували кілера

Журналісти опублікували два повідомлення. В одному йдеться про те, що російські спецслужби протягом року шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться син, який вважається зниклим безвісти на війні.

В іншому вони зауважили, що підозрюваного шантажували російські спецслужби, обіцяючи розкрити місце перебування тіла сина, якого вважають зниклим безвісти на війні.

Вбивство Андрія Парубія — підозрюваного затримали

Так, у СБУ та Нацполіції повідомили та оприлюднили фото затримання чоловіка, який підозрюється у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

Затримання підозрюваного

Фігурант був затриманий у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь: виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі.

"Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного, а протягом 36 годин — затримати. Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського. Наразі тривають слідчі дії", — повідомили у правоохоронних органах.

Та пообіцяли надалі інформувати про подальший перебіг розслідування.

Нагадаємо, Фокус писав про вбивство Андрія Парубія. Його застрелили посеред вулиці у Львові вранці 30 вересня.

А 31 серпня в УДО пояснили, чому Андрій Парубій у день вбивства був без державної охорони. І зауважили, що експосадовці мають право на державну охорону після завершення своїх повноважень упродовж одного року. І це за умови, якщо щодо них немає жодного обвинувального вироку у суді.