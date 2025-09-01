Вбивство Андрія Парубія: ймовірний вбивця дав перші свідчення правоохоронцям

Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата від партії "Європейська Солідарність" Андрія Парубія дав перші покази слідчим органам.

Зараз з ймовірним вбивцею проводять невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства", — написав Зеленський.

Він також підкреслив, що вся команда правоохоронців та працівників прокуратури продовжують працювати цілодобово.

Зазначимо, що пресслужба Служби безпеки України напередодні повідомляла, що за даними слідства, замах на Андрія Парубія ретельно готувався заздалегідь.

"Виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, після опівночі 1 вересня Володимир зеленський заявив, що підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали.

31 серпня в УДО пояснили, чому Андрій Парубій у день вбивства був без державної охорони.