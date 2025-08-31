Вбивство Андрія Парубія: в УДО пояснили, чому посадовець був без державної охорони
Після убивства Андрія Парубія у Львові з'ясувалося, що посадовець перебував без державної охорони. Управління державної охорони України (УДО) прокоментувало ситуацію та пояснило, чому Парубій був без охорони.
УДО у своєму поясненні посилається на статтю 6 про "Забезпечення безпеки посадових осіб" Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" від 4 березня 1998 року. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці відомства у Facebook увечері 30 серпня.
Як йдеться у поясненні, ексчиновники мають право на державну охорону після завершення своїх повноважень упродовж одного року. І це за умови, якщо щодо них немає жодного обвинувального вироку у суді.
Державна охорона передбачається для наступних посадовців на місцях постійного і тимчасового перебування:
- голови ВРУ;
- прем'єр-міністра;
- голови Конституційного суду України;
- голови Верховного суду;
- першого заступника голови ВРУ;
- першого віцепрем’єр-міністра;
- голови МЗС;
- генпрокурора;
- заступника голови ВРУ.
Зазначається, що впродовж строку повноважень переліченим посадовцям надається державна охорона, як і членам їх сімей.
В УДО також наголосили, що діяли виключно у межах чинного законодавства України.
Убивство Андрія Парубія у Львові: що відомо
30 серпня у Львові невідомий застрелив відомого громадсько-політичного діяча: загиблим виявився колишній спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, повідомило "Суспільне".
Журналіст Віталій Глагола інформував, що у Парубія стріляли вісім разів. На місці було знайдено сім гільз, зазначили у "Суспільному".
Згодом у мережі поширили кадри з камер відеостеження, на яких видно, як відбувалося вбивство Андрія Парубія. Вони демонструють чоловіка у формі кур'єра з відповідним рюкзаком. Він певний час йшов за політиком, а тоді здійснив постріли.
У Національній поліції повідомили, що пошуки кілера продовжуються. При цьому правоохоронці не виключають "російський слід" у цьому вбивстві.
Головний редактор видання "Ратуша" Микола Савельєв помітив спільні речі у вбивствах Парубія і Ірини Фаріон. Кілер упродовж кількох днів стежив за будинком, біля якого посадовця було убито.