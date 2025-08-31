Вбивство Андрія Парубія: в УДО пояснили, чому посадовець був без державної охорони

Після убивства Андрія Парубія у Львові з'ясувалося, що посадовець перебував без державної охорони. Управління державної охорони України (УДО) прокоментувало ситуацію та пояснило, чому Парубій був без охорони.

УДО у своєму поясненні посилається на статтю 6 про "Забезпечення безпеки посадових осіб" Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" від 4 березня 1998 року. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці відомства у Facebook увечері 30 серпня.

Як йдеться у поясненні, ексчиновники мають право на державну охорону після завершення своїх повноважень упродовж одного року. І це за умови, якщо щодо них немає жодного обвинувального вироку у суді.

Державна охорона передбачається для наступних посадовців на місцях постійного і тимчасового перебування:

голови ВРУ;

прем'єр-міністра;

голови Конституційного суду України;

голови Верховного суду;

першого заступника голови ВРУ;

першого віцепрем’єр-міністра;

голови МЗС;

генпрокурора;

заступника голови ВРУ.

Зазначається, що впродовж строку повноважень переліченим посадовцям надається державна охорона, як і членам їх сімей.

В УДО також наголосили, що діяли виключно у межах чинного законодавства України.

Убивство Андрія Парубія у Львові: що відомо

30 серпня у Львові невідомий застрелив відомого громадсько-політичного діяча: загиблим виявився колишній спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, повідомило "Суспільне".

Журналіст Віталій Глагола інформував, що у Парубія стріляли вісім разів. На місці було знайдено сім гільз, зазначили у "Суспільному".

Згодом у мережі поширили кадри з камер відеостеження, на яких видно, як відбувалося вбивство Андрія Парубія. Вони демонструють чоловіка у формі кур'єра з відповідним рюкзаком. Він певний час йшов за політиком, а тоді здійснив постріли.

У Національній поліції повідомили, що пошуки кілера продовжуються. При цьому правоохоронці не виключають "російський слід" у цьому вбивстві.

Головний редактор видання "Ратуша" Микола Савельєв помітив спільні речі у вбивствах Парубія і Ірини Фаріон. Кілер упродовж кількох днів стежив за будинком, біля якого посадовця було убито.