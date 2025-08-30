Вбивство Парубія у Львові: з'явилося відео з камер спостереження

У мережі публікують відео, на якому зафіксоване вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Момент вбивства Андрія Парубія потрапив на камеру відеоспостереження, пише Фокус.

На кадрах помітно, що чоловік у формі кур'єра з рюкзаком, якийсь час йшов слідом за Парубієм, а потім підняв руку зі зброєю.

Самого моменту вбивства на кадрах не видно, оскільки людей у цей час закривали дерева на вулиці.

Псевдокур'єр, зробивши постріли, поспіхом пішов у зворотному напрямку, на ходу вдягаючи жовтий наплічник.

Зазначимо, згідно з даними камер спостереження, подія відбулася о 10:35.

Нагадаємо, вдень 30 серпня у Львові невідомий застрелив відомого громадсько-політичного діяча 1971 року народження, колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Поліція розшукує людину у формі кур'єра, причетного до вбивства політика.

На місці, де вбили Парубія, знайшли сім гільз, водночас журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела у поліції Львова, повідомляв про вісім пострілів.

Раніше Фокус повідомляв, що 18 липня 2024 року в Львові було вбито Ірину Фаріон. Правоохоронці розглядають кілька версій замаху на політика, яка була відома своїми радикальними поглядами та різкими висловлюваннями. Згодом стало відомо, що вбивця Фаріон зізнався у скоєнні злочину. У суді оголосили запис розмови, де він визнав, що скоїв злочин через особисту неприязнь, однак під час засідання заявив, що ці слова були сказані під тиском.