У Парубія стріляли вісім разів: опубликовано фото ймовірного кілера, — журналіст

В суботу вдень, 30 серпня, у Львові вісьмома пострілами було вбито колишнього очільника Верховної Ради України Андрія Парубія.

Related video

Про кількість пострілів в політика повідомив журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела у поліції Львова.

Також він публікує фото ймовірного кілера на мототранспорті у шоломі, з великою жовтою сумкою за спиною.

"Суспільне" інформує, що на місці, де вбили Парубія, знайшли сім гільз.

Андрій Парубій отримав травми, несумісні з життям, розповів "Укрінформу" керівник екстреної медичної допомоги Львова Андрій Васько.

"На момент прибуття команди екстреної медичної допомоги вже була біологічна смерть. Отримані поранення були несумісні з життям", — сказав Андрій Васько.

За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив та поїхав.

Поліція повідомила, що сьогодні близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий, відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження загинув на місці.

До розслідування обставин вбивства громадсько-політичного діяча залучаються слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив відомого громадсько-політичного діяча, колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія.