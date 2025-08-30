В Парубия стреляли восемь раз: опубликовано фото вероятного киллера, — журналист

В субботу днем, 30 августа, во Львове восемью выстрелами был убит бывший глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

О количестве выстрелов в политика сообщил журналист Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники в полиции Львова.

Также он публикует фото вероятного киллера на транспорте в шлеме, с большой желтой сумкой за спиной.

"Суспільне" информирует, что на месте, где убили Парубия, нашли семь гильз. По данным правоохранителей, выстрелы произвел человек, одетый как курьер службы доставки. Вероятный нападавший был на электровелосипеде. Он подошел к Парубию, выстрелил и уехал.

Андрей Парубий получил травмы, несовместимые с жизнью, рассказал "Укринформу" руководитель экстренной медицинской помощи Львова Андрей Васько.

"На момент прибытия команды экстренной медицинской помощи уже была биологическая смерть. Полученные ранения были несовместимы с жизнью", — сказал Андрей Васько.

Полиция сообщила, что сегодня около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший, известный общественный и политический деятель 1971 года рождения погиб на месте.

К расследованию обстоятельств убийства общественно-политического деятеля привлекаются следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции и полиции Львовщины, Служба безопасности Украины и другие необходимые органы.

Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством.

