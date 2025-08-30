Во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия (текстовый онлайн)

30 августа во Львове неизвестный застрелил известного общественно-политического деятеля 1971 года рождения. Полиция сообщает, что сейчас продолжаются поиски причастного к убийству политика.

Погибшим был бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник.

13:55. В соцсетях обнародовали видео с моментом убийством Андрея Парубия. На видео видно, что неизвестный в костюме работника службы доставки и сумкой приблизился сзади к политику, а затем — произвел несколько выстрелов.

13:50. Генпрокуратура Украины заявила, что начала досудебное следствие по факту умышленного убийства Андрея Парубия. Также правоохранители обнародовали фотографию с места гибели политического деятеля во Львове.

13:45. Руководитель экстренной медицинской помощи Львова Андрей Васько заявил, что бывший глава ВР Парубий получил "несовместимые с жизнью ранения".

"На момент прибытия команды экстренной медицинской помощи уже была биологическая смерть", — заявил медик в комментарии "Укринформ".

13:40. СМИ сообщают, что МВД Украины ввело во Львове план-перехват "Сирена" из-за убийства экс-спикера Верховной Рады. Сейчас продолжаются активные поиски подозреваемого в совершении преступления.

13:32. "Суспільне.Львів" сообщает, что убийство Парубия произошло примерно в 12:10. На месте происшествия находятся родственники погибшего, медики и правоохранители.

13:25. Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко подтвердила факт убийства Андрея Парубия. Она заявила, что представители партии шокированы от гибели политика.

"Это террор. Наш друг, коллега, брат, Андрей Парубий расстрелян во Львове. Европейская Солидарность требует от власти и правоохранительных органов немедленного, тщательного, профессионального, прозрачного расследования убийства государственного деятеля, народного депутата Андрея Парубия", — заявила политик, добавив, что связывают смерть политика "с его государственной проукраинской позицией" и считает, что за этим жестким преступлением может стоять "РФ и ее пятая колонна".

13:20. Городской голова Андрей Садовый выразил соболезнования семье и близким Андрея Парубия. Он заявил, что сейчас важно, чтобы "правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства".

"Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест. Прошу журналистов с пониманием отнестись и не обращаться за дополнительными комментариями. Сейчас должны работать и комментировать правоохранители", — написал Садовый в Telegram.

13:10. "Суспільне" сообщает, что на месте совершения преступления правоохранители нашли семь гильз. Следствие также установило, что нападавший был в форме курьера доставки: он подошел к политику, произвел несколько выстрелов и скрылся на электровелосипеде. По информации местных пабликов, подозреваемый в совершении преступления двигался в сторону города Винники Львовской области.

12.55. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт убийства и выразил соболезнования родным политика. По его словам, сейчас глава МВД Игорь Клименко и Генпрокурор Руслан Кравченко доложили о "первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове".

"Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", — написал глава государства.

12:45. По информации журналиста Виталия Глаголы в правоохранительных структурах Львова, в политика стреляли восемь раз. Сейчас продолжаются поиски убийцы.

Факт стрельбы во Львове подтвердили в полиции. Там сообщают, что около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова.

"В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения", — говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает личность стрелка и место его пребывания. Правоохранители пообещали предоставить все детали для общественности позже.

В местных пабликах сообщают, что лицом, которое стреляло в политика, был курьер службы доставки Glovo. Тот произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия, а позже появилось фото вероятного подозреваемого в совершении этого преступления.

Фото вероятного преступника, который застрелил Парубия Фото: Львівич

Информацию об убийстве Парубия впоследствии подтвердили во Львовской ОВА. Глава местной военной администрации Максим Козицкий подтвердил факт гибели политика и сообщил, что сейчас продолжаются поиски стрелка.

"На Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Пострадавший умер до приезда медиков", — сообщил Козицкий в Telegram.

Ранее Фокус сообщал, что 18 июля 2024 года во Львове была убита Ирина Фарион. Правоохранители рассматривают несколько версий покушения на политика, которая была известна своими радикальными взглядами и резкими высказываниями.

Впоследствии стало известно, что убийца Фарион признался в совершении преступления. В суде объявили запись разговора, где он признал, что совершил преступление из-за личной неприязни, однако во время заседания заявил, что эти слова были сказаны под давлением.