"Убил из-за неприязни": Зинченко признался сокамернику в убийстве Фарион

Во Львове возобновилось рассмотрение дела Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. В суде объявили запись разговора, где он признал, что совершил преступление из-за личной неприязни, однако во время заседания заявил, что эти слова были сказаны под давлением.

Related video

По информации "Суспільне Львів", 22 августа в Шевченковском районном суде Львова после месячного перерыва продолжили слушать дело. На заседании присутствовали дочь Ирины Фарион София Лицо с адвокатом Натальей Романик, прокуроры Елена Данилов и Дмитрий Петлеваный, а также защитники обвиняемого Игорь Сулима и Владимир Вороняк. Самого Зинченко на этот раз доставили в суд, тогда как ранее он подключался онлайн.

В частности, обвиняемый ходатайствовал, чтобы аудиозаписи разговоров его родителей рассматривали в закрытом режиме, объясняя это вмешательством в частную жизнь. Однако прокурор заявил, что будут исследовать протокол негласных следственных действий.

Прокурор Дмитрий Петлеваный зачитал стенограмму разговора Зинченко с сокамерником, где он признал, что убил Фарион на почве личной неприязни. После этого подсудимый заявил, что эти слова были результатом психологического давления. По его словам, он говорил так только для того, чтобы избежать издевательств в камере, и настаивал, что доказательство является недопустимым.

Кроме этого, защита Зинченко обратила внимание, что он должен был содержаться один в камере, поэтому просила установить личности людей, которые с ним общались. Из-за необходимости подготовки к допросу потерпевших суд отложил рассмотрение дела.

Дочь погибшей София Лицо заявила после заседания, что прослушанная запись подтверждает вину обвиняемого:"Мы увидели разговоры Зинченко с сокамерниками, где он признался, что убил Ирину Фарион. Он четко сказал, что она презирала русскоязычных, и за это он ее убил. Но ни один человек не имеет права забирать жизнь, убийцы должны сидеть пожизненно".

Также "Суспільне" отмечает, что следующие судебные заседания назначены на 2 и 3 сентября.

Напомним, что дочь погибшей языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион София Лицо ранее заявила, что ответственность за смерть ее матери лежит не только на обвиняемом Вячеславе Зинченко. В интервью для "Твоє місто" она подчеркнула, что волна хейта и студенческие протесты возле Национального университета "Львовская политехника" создали атмосферу, которая подтолкнула убийцу к преступлению. По ее убеждению, эти акции были частью организованной кампании против Фарион.

Ранее Фокус писал, что во время заседания 26 июня Шевченковский райсуд Львова исследовал данные с телефона Вячеслава Зинченко. Там обнаружили скриншоты из мест, где жила и работала Ирина Фарион, а также изображения с нацистской и российской символикой, коллажи и мемы с погибшей.