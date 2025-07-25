Дочь Ирины Фарион удивила новым заявлением об убийстве своей матери

София Особа, дочь погибшего филолога и общественного деятеля Ирины Фарион, неожиданно заявила, что виновными в смерти ее матери является не только арестованный Вячеслав Зинченко.

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В интервью для "Твоє місто" София отметила, что хейт и протесты создали атмосферу, которая побудила убийцу к действию. Она твердо убеждена, что студенческие протесты возле Национального университета "Львовская политехника" были организованной кампанией против ее матери.

"Все те хейтеры, которые поливали маму грязью, возможно, на их руках тоже есть ее кровь", — заявила дочь языковеда.

Женщина считает, что протестующим платили за участие в митингах.

"Этим людям, которые стояли возле политеха, думаю, платили деньги. Я считаю, что это была детальная кампания против мамы и сделана так, чтобы отодвинуть ее от студентов, которые ее обожают", — пояснила София.

София Особа обвиняет хейтеров в смерти своей матери Фото: Instagram

Она подчеркнула, что настоящие ученики Ирины Фарион поддерживали преподавательницу, а протестующие, которые держали "странные плакаты с матами" не могут называться украинскими студентами.

"Я считаю, что тем студентам дали приказ это сделать и выгнать Фарион из политеха, но Фарион выиграла суд. И что? И все заткнулись сразу", — добавила дочь языковеда.

Влияние на мотивы Зинченко

По словам Лица, негативные настроения в обществе непосредственно повлияли на мотивы Вячеслава Зинченко. Дочь языковеда убеждена, что подозреваемый активно наблюдал за протестами и хейтом.

"Они должны понять, где-то себе в голове осознать, что такими своими действиями обвиняемого Зинченко готовили к этому убийству", — настаивает женщина.

Она процитировала записи Зинченко, которые свидетельствуют о его мотивации: "Он в своих заметках писал, что филологический фронт обнаглел. Потом: "Миллионы этого хотели — я это сделал". То есть он базировался на тех вещах, которые видел в обществе".

Предпосылки трагедии

Скандал вокруг Ирины Фарион разгорелся после заявления о том, что она не считает украинцами русскоязычных воинов. Эти слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях и протесты студентов "Львовской политехники", которые требовали увольнения преподавательницы.

Ирина Фарион неоднократно попадала в скандалы из-за своих высказываний Фото: Instagram

19 июля 2024 года Ирину Фарион застрелили возле ее дома во Львове. Вскоре полиция задержала Вячеслава Зинченко, которому инкриминируют умышленное убийство.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дочь Фарион требует 15 миллионов гривен компенсации.

"Терен" не поддержал позицию своей избранницы по русскому языку: почему в скандал вмешалась дочь Фарион.

Также мы сообщали о том, что 1 января во Львове открыли улицу имени Ирины Фарион. Она расположена в Галицком районе, а на открытие пришли друзья и родные покойной.