Дочка Ірини Фаріон здивувала новою заявою про вбивство своєї матері

Софія Особа, донька загиблої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, несподівано заявила, що винними у смерті її матері є не лише арештований В'ячеслав Зінченко.

Related video

В інтерв'ю для "Твоє місто" Софія зазначила, що хейт і протести створили атмосферу, яка спонукала вбивцю до дії. Вона твердо переконана, що студентські протести біля Національного університету "Львівська політехніка" були організованою кампанією проти її матері.

"Усі ті хейтери, які поливали маму брудом, можливо, на їхніх руках теж є її кров", — заявила донька мовознавиці.

Жінка вважає, що протестувальникам платили за участь у мітингах.

"Цим людям, які стояли біля політеху, думаю, платили гроші. Я вважаю, що це була детальна кампанія проти мами й зроблена так, щоб посунути її від студентів, які її обожнюють", — пояснила Софія.

Софія Особа звинувачує хейтерів у смерті своєї матері Фото: Instagram

Вона підкреслила, що справжні учні Ірини Фаріон підтримували викладачку, а протестувальники, які тримали "дивні плакати з матами" не можуть називатися українськими студентами.

"Я вважаю, що тим студентам дали наказ це зробити й вигнати Фаріон з політеху, але Фаріон виграла суд. І що? І всі заткнулися одразу", — додала донька мовознавиці.

Вплив на мотиви Зінченка

За словами Особи, негативні настрої в суспільстві безпосередньо вплинули на мотиви В'ячеслава Зінченка. Донька мовознавці переконана, що підозрюваний активно спостерігав за протестами та хейтом.

"Вони повинні зрозуміти, десь собі в голові усвідомити, що такими своїми діями обвинуваченого Зінченка готували до цього вбивства", — наполягає жінка.

Вона процитувала записи Зінченка, які свідчать про його мотивацію: "Він у своїх нотатках писав, що філологічний фронт обнаглів. Потім: "Мільйони цього хотіли — я це зробив". Тобто він базувався на тих речах, що бачив у суспільстві".

Передумови трагедії

Скандал навколо Ірини Фаріон розгорівся після заяви про те, що вона не вважає українцями російськомовних воїнів. Ці слова спричинили бурхливу реакцію в соціальних мережах та протести студентів "Львівської політехніки", які вимагали звільнення викладачки.

Ірина Фаріон неодноразова потрапляла в скандали через свої висловлювання Фото: Instagram

19 липня 2024 року Ірину Фаріон застрелили біля її будинку у Львові. Незабаром поліція затримала В'ячеслава Зінченка, якому інкримінують умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Донька Фаріон вимагає 15 мільйонів гривень відшкодування.

"Терен" не підтримав позицію своєї обраниці щодо російської мови: чому в скандал втрутилася донька Фаріон.

Також ми повідомляли про те, що 1 січня у Львові відкрили вулицю імені Ірини Фаріон. Вона розташована в Галицькому районі, а на відкриття прийшли друзі та рідні покійної.