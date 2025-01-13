"Ніколи не компенсують вбивство": донька Фаріон вимагає ₴15 мільйонів відшкодування

Суд прийняв позовну заяву, а сторона захисту попросила про перерву. Софія Особа розповіла, на що хоче витратити гроші.

Related video

Під судового засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон її донька подала позов про компенсацію. Про це відомо з трансляції з Шевченківського районного суду Львова 13 січня.

Про позов повідомила адвокатка Наталія Романик. Софія Особа вимагає від підозрюваного В’ячеслава Зінченка 15 мільйонів гривень.

"Особа Софія хоче скористатися цим правом і заявити позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 мільйонів. Свої пояснення вона, звісно, вже дасть, коли буде допитана в якості цивільного позивача і потерпілої", — заявила правозахисниця.

Суд погодив заяву. Сторона захисту також отримала власну копію заяви та попросила про перерву для розгляду.

У коментарі журналістам донька Фаріон розповіла, на що витратить кошти, якщо отримає компенсацію. Вона зазначила у заяві, що усі 15 мільйонів будуть використані для допомоги війську, а саме підрозділу, де служив загиблий Василь Особа.

"Тобто всі кошти будуть передані й скеровані для ЗСУ. Ніхто, я особисто тих коштів не матиму", — запевнила Особа.

Вона також зазначила, що у позові чітко прописано, яких травм зазнала Фаріон. Донька підкреслила, що йдеться про жорстоке вбивство.

"Тому 15 мільйонів ніколи не компенсують вбивство Ірини Фаріон, але вони допоможуть нашим захисникам на лінії фронту боронити Україну", — додала вона.

Нагадаємо, 1 січня у Львові відкрили вулицю імені Ірини Фаріон. Вона розташована у Галицькому районі, на відкриття прийшли друзі та рідні вбитої мовознавиці.

"Квартал 95" потрапив у скандал через показ випуску, в якому був жарт про "доньку" Ірини Фаріон та Олексія Арестовича. У студії пояснили, що номер — тогорічний і транслювався повторно, а цей жарт "не мав потрапити в ефір".