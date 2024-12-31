"Квартал 95" потрапив у скандал через жарт над Фаріон: з'явилась реакція коміків (відео)

В студії заявили, що не мають впливу на те, які випуски обирають для повторного показу, оскільки цей процес контролює виключно телевізійний канал. Актори також перепросили у родини Ірини Фаріон.

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У Студії "Квартал 95" пояснили ситуацію з жартом про вбиту мовознавицю Ірину Фаріон. Тут заявили, що один з телеканалів транслював минулорічний випуск. Про це йдеться в публікації "Кварталу 95" в інстаграм.

"29 грудня транслювався один із наших архівних випусків минулорічної давності. На жаль, у ньому залишився жарт, який не мав потрапити в ефір. Ми не маємо впливу на те, які випуски обирають для повторного показу, оскільки цей процес контролює виключно телевізійний канал. Залишати жарти про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприйнятно за будь-яких обставин, навіть якщо мова йде про старий випуск", — йдеться в повідомленні.

В "Кварталі 95 перепросили у родини Ірини Фаріон та усіх, кого це могло зачепити та образити.

Нагадаємо, що "Студія Квартал 95" опублікувала на своєму YouTube-каналі старе відео, в якому містився жарт над убитою мовознавицею Іриною Фаріон.

Нагадаємо, раніше Софія Семчишин після перемоги боксера Олександра Усика накинулася на чемпіона за те, що той присвятив перемогу матерям України, а раніше називав Фаріон "агентом Кремля".