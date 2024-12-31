"Квартал 95" попал в скандал из-за шутки над Фарион: появилась реакция комиков (видео)

В студии заявили, что не имеют влияния на то, какие выпуски выбирают для повторного показа, поскольку этот процесс контролирует исключительно телевизионный канал. Актеры также извинились перед семьей Ирины Фарион.

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В Студии "Квартал 95" объяснили ситуацию с шуткой об убитой языковеде Ирине Фарион. Здесь заявили, что один из телеканалов транслировал прошлогодний выпуск. Об этом говорится в публикации "Квартала 95" в инстаграм.

"29 декабря транслировался один из наших архивных выпусков прошлогодней давности. К сожалению, в нем осталась шутка, которая не должна была попасть в эфир. Мы не имеем влияния на то, какие выпуски выбирают для повторного показа, поскольку этот процесс контролирует исключительно телевизионный канал. Оставлять шутки о человеке, который трагически погиб, абсолютно неприемлемо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске", — говорится в сообщении.

В "Квартале 95 извинились у семьи Ирины Фарион и всех, кого это могло задеть и обидеть.

Напомним, что "Студия Квартал 95" опубликовала на своем YouTube-канале старое видео, в котором содержалась шутка над убитой языковедом Ириной Фарион.

Напомним, ранее София Семчишин после победы боксера Александра Усика набросилась на чемпиона за то, что тот посвятил победу матерям Украины, а ранее называл Фарион "агентом Кремля".