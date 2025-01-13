"Никогда не компенсируют убийство": дочь Фарион требует ₴15 миллионов возмещения

Суд принял исковое заявление, а сторона защиты попросила о перерыве. София Особа рассказала, на что хочет потратить деньги.

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Во время судебного заседания по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион ее дочь подала иск о компенсации. Об этом известно из трансляции из Шевченковского районного суда Львова 13 января.

Об иске сообщила адвокат Наталья Романик. София Особа требует от подозреваемого Вячеслава Зинченко 15 миллионов гривен.

"Особа София хочет воспользоваться этим правом и заявить иск о возмещении морального вреда на сумму 15 миллионов. Свои объяснения она, конечно, уже даст, когда будет допрошена в качестве гражданского истца и потерпевшей", — заявила правозащитница.

Суд согласовал заявление. Сторона защиты также получила собственную копию заявления и попросила о перерыве для рассмотрения.

В комментарии журналистам дочь Фарион рассказала, на что потратит средства, если получит компенсацию. Она отметила в заявлении, что все 15 миллионов будут использованы для помощи армии, а именно подразделению, где служил погибший Василий Особа.

"То есть все средства будут переданы и направлены для ВСУ. Никто, я лично тех средств не буду иметь", — заверила Особа.

Она также отметила, что в иске четко прописано, какие травмы получила Фарион. Дочь подчеркнула, что речь идет о жестоком убийстве.

"Поэтому 15 миллионов никогда не компенсируют убийство Ирины Фарион, но они помогут нашим защитникам на линии фронта защищать Украину", — добавила она.

Напомним, 1 января во Львове открыли улицу имени Ирины Фарион. Она расположена в Галицком районе, на открытие пришли друзья и родные убитой языковеда.

"Квартал 95" попал в скандал из-за показа выпуска, в котором была шутка о "дочери" Ирины Фарион и Алексея Арестовича. В студии объяснили, что номер — прошлогодний и транслировался повторно, а эта шутка "не должна была попасть в эфир".