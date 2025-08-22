"Вбив через неприязнь": Зінченко зізнався співкамернику у вбивстві Фаріон

У Львові відновився розгляд справи В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. У суді оголосили запис розмови, де він визнав, що скоїв злочин через особисту неприязнь, однак під час засідання заявив, що ці слова були сказані під тиском.

За інформацією "Суспільне Львів", 22 серпня у Шевченківському районному суді Львова після місячної перерви продовжили слухати справу. На засіданні були присутні донька Ірини Фаріон Софія Особа з адвокаткою Наталією Романик, прокурори Олена Данилів та Дмитро Петльований, а також захисники обвинуваченого Ігор Сулима і Володимир Вороняк. Самого Зінченка цього разу доставили до суду, тоді як раніше він підключався онлайн.

Зокрема, обвинувачений клопотав, щоб аудіозаписи розмов його батьків розглядали у закритому режимі, пояснюючи це втручанням у приватне життя. Проте прокурор заявив, що досліджуватимуть протокол негласних слідчих дій.

Прокурор Дмитро Петльований зачитав стенограму розмови Зінченка зі співкамерником, де він визнав, що вбив Фаріон на ґрунті особистої неприязні. Після цього підсудний заявив, що ці слова були результатом психологічного тиску. За його словами, він говорив так лише для того, щоб уникнути знущань у камері, і наполягав, що доказ є недопустимим.

Окрім цього, захист Зінченка звернув увагу, що він мав утримуватися один у камері, тому просив встановити особи людей, які з ним спілкувалися. Через необхідність підготовки до допиту потерпілих суд відклав розгляд справи.

Донька загиблої Софія Особа заявила після засідання, що прослуханий запис підтверджує провину обвинуваченого: "Ми побачили розмови Зінченка зі співкамерниками, де він зізнався, що вбив Ірину Фаріон. Він чітко сказав, що вона зневажала російськомовних, і за це він її вбив. Але жодна людина не має права забирати життя, вбивці мають сидіти довічно".

Також "Суспільне" зазначає, що наступні судові засідання призначено на 2 і 3 вересня.

Нагадаємо, що донька загиблої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія Особа раніше заявила, що відповідальність за смерть її матері лежить не лише на обвинуваченому В’ячеславі Зінченку. В інтерв’ю для “Твоє місто” вона підкреслила, що хвиля хейту та студентські протести біля Національного університету “Львівська політехніка” створили атмосферу, яка підштовхнула вбивцю до злочину. На її переконання, ці акції були частиною організованої кампанії проти Фаріон.

Раніше Фокус писав, що під час засідання 26 червня Шевченківський райсуд Львова досліджував дані з телефону В’ячеслава Зінченка. Там виявили скриншоти з місць, де жила й працювала Ірина Фаріон, а також зображення з нацистською та російською символікою, колажі й меми із загиблою.