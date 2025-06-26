Свастика та меми: що знайшли у телефоні Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Фаріон

26 червня у Шевченківському районному суді міста Львова продовжили розгляд справи В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Феміда вивчала матеріали, які знайшли в телефоні підозрюваного після затримання.

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Зокрема в телефоні В'ячеслава Зінченка знайшли скріншоти з вулиць, де працювала і жила Ірина Фаріон, картинки з нацистською і російською символікою та колажі та меми з загиблою, про це повідомляє "Суспільне", журналістка якого була у залі суду.

У телефоні В'ячеслава Зінченка знайшли меми про Фаріон та досьє на неї

В'ячеслава Зінченка доправили до суду у супроводі Нацгвардії. Суд розпочався об 11:56. На засідання прийшли: донька Ірини Фаріон Софія Особа, прокурори Олена Данилів та Дмитро Петльований і адвокати В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима і Володимир Вороняк. В коридорі під залою суду перебувала мати обвинуваченого — Олена Зінченко.

Правоохоронці провели обшук та конфіскували речі Зінченка. Зокрема, у телефоні виявили повідомлення, історію дзвінків, пошуків, файли та інші документи, які проаналізували слідчі.

"Виявлено 7622 фотографії, окремі з них відображені в протоколі як скріншоти. Зокрема, це є скріншоти з карт міста Львова", — зачитав прокурор Дмитро Петльований.

Зокрема, з розташуванням НУ "Львівська політехніка", скверу Юра, проспекту Чорновола, частини вул. Замарстинівської. На скріншотах також: вул. Білогорща, Струмок, Масарика, Клепарівська, Варшавська, Малоголосківська, Сосюри. Усього — 8 тисяч файлів. Прокурор наголосив, що Зінченко зробив скріншот будинку на Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон.

Ще в телефоні знайшли зображення проросійського характеру — з логотипом ФСБ та з нацистською символікою: зі свастикою, Гітлером, солдатами часів Третього Рейху.

"Це не стосується моїх поглядів, це просто завантажені меми, це жарт", — сказав В'ячеслав Зінченко.

Також знайшли зображення, яке висміює Фаріон, яке обвинувачений завантажив у телефон 25.07.2024 року о 01:20 — трохи більше ніж за пів доби до його затримання.

Зініченко пояснив, що фото зі свастикою завантажив для любительського відеоролику з "Вікіпедії" і це не було зберігання чогось, що впливає "на формулювання його ідеологічної позиції".

Адвокат обвинуваченого Ігор Сулима доповнив, що хоч на фото жінка, яка подібна на Ірину Фаріон, але за цим фото експертиза ще не проводилась і не можна сказати на 99,9%, що це — загибла.

Крім того, в телефоні Зінченка виявили зображення з російськими "Z", з георгіївською стрічкою та картинку з неонацистськими лозунгами.

Після цього прокурор почав зачитувати листування, яке отримало слідство. Під ніком "Параноїк" на спеціальному форумі обвинувачений нібито намагався з'ясувати, чи можна переробити зброю, скільки така послуга коштує і скільки часу на це потрібно. Йому відповів користувач, що ціна залежить від моделі, а час на роботу — максимум 5 днів. "Параноїк" відповів, що мова йде про стартовий пістолет "Stalker 2914 UK".

"У ще одній переписці, яка тривала з 26.03 по 29.03.2024 року Зінченко під ніком "Параноїк" домовляється про придбання пістолета "Stalker 2914" у користувача під ніком "Алек" та купує його. Ціна — 3100 грн", — сказав прокурор.

Петльований зазначив, що переказавши кошти, "Параноїк" вказав поштомат у місті Дніпро та ім'я отримувача — Зінченко В'ячеслав Федорович і номер телефону. "Алек" надіслав йому номер накладної.

Після цього прокурор зачитав нотатки з телефону Зінченка про те як стежити за кимось і не бути пійманим, а також список необхідних для цього речей.

"В хмарному сховищі, яким користувався Зінченко є записи про знаходження там файлів з наступними назвами. Серед файлів є PDF-файл з назвою Фаріон Ірина Дмитрівна. Файл створений 6 березня 2024 року. Зміст вказаного файлу вивантажений. Зокрема, ІПН зазначений номер, адреса: м. Львів, вул. Масарика, будинок, 3. Місце роботи: Львівська політехніка. Вік: 59 років і так далі", — сказав Дмитро Петльований.

Також виявили досьє на Філатова, Стерненка і Корбана. Наступне засідання суду відбудеться 21 липня.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому ввечері 19 липня 2024 року і втік із місця події. Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Мовознавицю прооперували, але через кілька годин вона померла.

21 липня 2024 року правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві Фаріон. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у професорку.

Фото із затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Фото: Національна поліція

26 липня 2024 року 18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід у Галицькому районному суді Львова — тримання під вартою без права внесення застави. Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його ім'я — це В'ячеслав Зінченко. У Львівському апеляційному суді запобіжний захід для Зінченка залишили без змін.

В'ячеславу Зінченку інкримінували умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадянського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). За даними Нацполіції, за це йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, адвокати підозрюваного у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка стверджують, що у їх розпорядженні є відео, на якому одночасно нібито видно одразу "двох Зінченків", що, на їх думку, є свідченням на користь підзахисного.

А дочка Ірини Фаріон Софія Особа стверджує, що її мати підозрюваний нібито намагався вбити ще за два дні до того, як це сталося. Він не встиг цього зробити, бо жінка зайшла до під'їзду.