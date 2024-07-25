У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон: що відомо поліції та OSINTерам про стрільця

Підозрюваному, який міг стріляти у мовознавицю Ірину Фаріон, виповнилось 18 років, він старанний школяр та захоплювався футболом, з'ясували розслідувачі. Батько, який перебуває в ЗСУ, говорить, що син мав патріотичні погляди.

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Зранку 25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання громадянина, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та політикині Ірини Фаріон. Стрільця шукали шість днів. У перші години після злочину, який стався 19 липня, все, що про нього було відомо — це розмите фото хлопця в панамі. Фокус зібрав інформацію про можливого стрільця, яку повідомили правоохоронні органи, розслідувачі та медіа.

Вбивство Фаріон — як шукали стрільця

Ірину Фаріон застрелили 19 липня поруч із під'їздом, з якого вона вийшла, щоб поїхати до доньки. Стрілець зник з місця злочину, а сусіди розповіли, що бачили його раніше. Згідно з їхніми розповідями, невідомий хлопець у панамі та закритому одязі кілька днів стежив за будинком. У перші години після стрілянини поліція почала розслідування та заявила, що камери, розташовані неподалік, не працювали. Водночас вони помітили підозрюваного на інших камерах стеження: показали його маршрут та фото у кращій якості.

Зранку 25 липня глава МВС Ігор Клименко доповів Зеленському, що підозрюваного відшукали у Дніпрі і вже провели затримання. Як з'ясувалося, поліція проглянула багато годин запису відеокамер, оглянула парк у Львові, запросила кінологів. Правоохоронці заявили, що стрілець тривалий час готував злочин — близько двох місяців. Зокрема, панаму, яка закривала його обличчя, придбав у травні 2024 року. Поки він стежив за Фаріон, то змінив три помешкання. Після злочину якнайшвидше виїхав з міста. Однак його вдалось вистежити та затримати.

У соцмережах з'явилися кадри з подвір'я, на якому могло відбутись затримання. Подія відбулась біля ЖК "Парус": група правоохоронців швидко вивела з під'їзду невідому особу та посадила в мікроавтобус. Крім того, правоохоронці опублікували перші фото затриманого. На ньому видно молодого хлопця з заблюреним обличчям, якого виводять з під'їзду два поліцейські.

Версії вбивства

Раніше поліція озвучила кілька мотивів вбивства Ірини Фаріон — є 5-7 версій, писав Фокус. Серед них — її політична проукраїнська діяльність чи особиста неприязнь. 23 липня у мережі опублікували заяву проросійської праворадикальної організації NS/WP (National-Socialism/White Power). У каналі цієї організації з'явився фрагмент запису, схожого на момент вбивства. Також є допис, у якому говорять, що саме її член стріляв у жінку.

Що відомо про підозрюваного

У перші години після затримання стали відомі деякі деталі щодо особи можливого стрільця. Поліція повідомила мінімум даних — йому 18 років, він з Дніпра. Тим часом "Суспільне Дніпро" поспілкувалось з дніпрянином Яном — однолітком та сусідом, знайомим із фігурантом. З його слів, затриманий займався футболом, добре вчився, а батько перебуває на фронті. На думку Яна, неможливо, щоб хлопець, якого він знав п'ять років, був убивцею.

Журналісти також зуміли поговорити з батьком затриманого. Чоловік, який перебуває у лавах ЗСУ, заявив, що його син не мав поглядів, які могли б його налаштувати проти Фаріон. Він також не вірить, що злочин міг вчинити 18-річний син.

Водночас з'явилося розслідування OSINTерів "Телебачення Торонто". Вони назвали ім'я затриманого — В'ячеслав Зінченко. Хлопець навчався у дніпровській гімназії №62, дійсно займався футболом. Вони проникли у канал праворадикалів, які заявили про свою причетність. У каналі виявили чат з користувачем, можливим фігурантом. Користувач висловлював погляди, які відповідали ідеям цієї спільноти, ідеться у розслідувані.

Нагадуємо, донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, розповіла про останні дні матері, яка тривожилася з незрозумілих причин. 22 липня відбулося поховання мовознавиці: у ЗМІ опублікували кадри тисяч людей, які прийшли з нею попрощатись.