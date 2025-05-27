"Був ще хтось": адвокати підозрюваного у вбивстві Фаріон мають відео з "двома Зінченками"

Адвокати підозрюваного у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка стверджують, що у їх розпорядженні є відео, на якому одночасно нібито видно одразу "двох Зінченків", що, на їх думку, є свідченням на користь підзахисного.

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Про це пише Суспільне, кореспондентка якого побувала на судовому засіданні 27 травня.

"Після ретельного вивчення всіх файлів абсолютно точно встановлено, що знімалася точно не одна особа. Адже на одному файлі ми бачимо "двох Зінченків", як стверджує обвинувачення, які йдуть по різних сторонах однієї вулиці. І є файл, де на кілька секунд видно обличчя цієї "кепки" і видно, що це не схоже на Зінченка", — сказав адвокат Юрій Немировський.

Він уточнив, що цей відеофайл наразі не демонстрували у суді.

Також захист Зінченка стверджує, що відеофайли, які надала сторона обвинувачення, містять низку невідповідностей, зокрема щодо часових проміжків.

"Деякі файли показують, що Зінченко, як стверджує обвинувачення, одночасно був у різних місцях Львова", — зазначив Немировський.

За його словами, коли про це було оголошено у суді, сторона обвинувачення провела "6 допитів впродовж 4 годин" власників камер, після чого деякі з власників написали, що їх камери запізнюються на 40 хвилин, а деякі — що поспішає на 40 хвилин.

Крім того, Немировський заявив, що на кадрах із вулиці Театральної у Львові нібито не Зінченко, а інша людина "в інших шортах і кепці, котра завжди ходить за обвинуваченим".

Зінченко біля орендованої квартири на Театральній Фото: Суспільне

"Ця особа, яку ми бачили на передостанньому файлі, впродовж усієї зйомки, з 9 до 21 липня, переміщується за Зінченком… Хочу звернути увагу, що це другий суб'єкт, який знімається, фіксується відеофайлами, які використовує обвинувачення. Зінченко три рази змінював помешкання впродовж цього періоду й кожного разу, коли переїжджав Зінченко, через деякий час у це саме приміщення переміщувалась і ця особа", — підкреслив Немировський.

Адвокат наполіг, що на записах зафіксовані різні люди.

"Перша — це особа в червоній футболці, в капелюсі й тактичних чи велосипедних окулярах. Ця особа крутиться завжди навколо Масарика (вулиця у Львові, де було вбито Ірину Фаріон, — ред.). Друга особа — з дуже пишною зачіскою, з шортами з прямою смужкою, у білих шкарпетках і з рюкзаком із рожевою стрічкою позаду. І третя особа завжди ходить у кепці, при чому вона завжди закриває все обличчя. Не носить шкарпеток і ходить із рюкзаком із білою смужкою позаду. Ці особи перетинаються впродовж однієї доби, яку обвинувачення фіксує як переміщення Зінченка. І вони сприймаються обвинуваченням як одна особа", — наголосив Немировський.

Особа, яку адвокати не вважають Зінченком Фото: Суспільне

Інший адвокат Зінченка Ігор Сулима зазначив, що у квартирі під час обшуку знайшли та вилучили білі шкарпетки, шорти з білими прямими лампасами та футболку. А інших речей — шортів з білими лампасами у формі дашка і кепки не виявили.

"Я розумію, що це наразі не підтверджено, але зі сторони захисту видно, що був ще хтось, хто принаймні маніпулював або десь був в полі зору. Мого підзахисного прив'язують до тих подій або до того часового проміжку, в якому він десь фіксується. Тому ми звертали увагу щодо його структури, ходи", — підсумував Сулима.

Нагадаємо, у квітні доньку Ірини Фаріон звинуватили у вбивстві мами.

У січні 2025 донька Фаріон показала відео невдалої спроби вбивства її матері.