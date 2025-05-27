"Был еще кто-то": адвокаты подозреваемого в убийстве Фарион имеют видео с "двумя Зинченко"

Адвокаты подозреваемого в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко утверждают, что в их распоряжении есть видео, на котором одновременно якобы видно сразу "двух Зинченко", что, по их мнению, является свидетельством в пользу подзащитного.

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Об этом пишет Суспільне, корреспондентка которого побывала на судебном заседании 27 мая.

"После тщательного изучения всех файлов абсолютно точно установлено, что снимался точно не один человек. Ведь на одном файле мы видим "двух Зинченко", как утверждает обвинение, которые идут по разным сторонам одной улицы. И есть файл, где на несколько секунд видно лицо этой "кепки" и видно, что это не похоже на Зинченко", — сказал адвокат Юрий Немировский.

Он уточнил, что этот видеофайл пока не демонстрировали в суде.

Также защита Зинченко утверждает, что видеофайлы, которые предоставила сторона обвинения, содержат ряд несоответствий, в частности относительно временных промежутков.

"Некоторые файлы показывают, что Зинченко, как утверждает обвинение, одновременно был в разных местах Львова", — отметил Немировский.

По его словам, когда об этом было объявлено в суде, сторона обвинения провела "6 допросов в течение 4 часов" владельцев камер, после чего некоторые из владельцев написали, что их камеры опаздывают на 40 минут, а некоторые — что спешат на 40 минут.

Кроме того, Немировский заявил, что на кадрах с улицы Театральной во Львове якобы не Зинченко, а другой человек "в других шортах и кепке, который всегда ходит за обвиняемым".

Зинченко возле арендованной квартиры на Театральной Фото: Суспільне

"Это лицо, которое мы видели на предпоследнем файле, на протяжении всей съемки, с 9 по 21 июля, перемещается за Зинченко... Хочу обратить внимание, что это второй субъект, который снимается, фиксируется видеофайлами, которые использует обвинение. Зинченко три раза менял жилье в течение этого периода и каждый раз, когда переезжал Зинченко, через некоторое время в это же помещение перемещалось и это лицо", — подчеркнул Немировский.

Адвокат настоял, что на записях зафиксированы разные люди.

"Первая — это лицо в красной футболке, в шляпе и тактических или велосипедных очках. Это лицо крутится всегда вокруг Масарика (улица во Львове, где была убита Ирина Фарион, — ред.). Второй человек — с очень пышной прической, с шортами с прямой полоской, в белых носках и с рюкзаком с розовой лентой сзади. И третье лицо всегда ходит в кепке, причем она всегда закрывает все лицо. Не носит носков и ходит с рюкзаком с белой полоской сзади. Эти лица пересекаются в течение одних суток, которые обвинение фиксирует как перемещение Зинченко. И они воспринимаются обвинением как одно лицо", — подчеркнул Немировский.

Лицо, которое адвокаты не считают Зинченко Фото: Суспільне

Другой адвокат Зинченко Игорь Сулима отметил, что в квартире во время обыска нашли и изъяли белые носки, шорты с белыми прямыми лампасами и футболку. А других вещей — шортов с белыми лампасами в форме козырька и кепки не обнаружили.

"Я понимаю, что это пока не подтверждено, но со стороны защиты видно, что был еще кто-то, кто по крайней мере манипулировал или где-то был в поле зрения. Моего подзащитного привязывают к тем событиям или к тому временному промежутку, в котором он где-то фиксируется. Поэтому мы обращали внимание на его структуру, походку", — подытожил Сулима.

Напомним, в апреле дочь Ирины Фарион обвинили в убийстве мамы.

В январе 2025 года дочь Фарион показала видео неудачной попытки убийства ее матери.