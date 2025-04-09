В суде дочь Ирины Фарион обвинили в убийстве мамы (видео)
В среду, 9 апреля, в Шевченковском суде Львова состоялось очередное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион, которое произошло 19 июля 2024 года. В зале суда женщина, которая пришла поддержать обвиняемого Зинченко, выкрикивала дочери убитой, что та имела мотив убить собственную мать.
Об этом сообщает "Говорить Великий Львів".
Женщина из группы поддержки обвиняемого в убийстве языковеда была одета в футболку с изображением Вячеслава Зинченко с надписью "Зинченко невиновен!". Она резко обратилась к дочери Фарион Софии Особе.
"Ты сама убила маму. У тебя больше мотивов было убить маму!" — сказала женщина, которая параллельно все снимала на телефон.
Меру пресечения в виде содержания под стражей для Зинченко продлили до 8 июня. Следующее заседание будет 29 апреля в 10:00, как раз в день рождения Ирины Фарион.
В частности, подозреваемый ответил на вопрос о том, почему его задержали, если он не виновен.
"Выйду на свободу и на лево, и на право буду все рассказывать", — сказал Зинченко.
Более того, подозреваемый в убийстве Фарион просил перенести судебное заседание из-за плохого самочувствия. Зинченко сказал, что в СИЗО ему оказывали медицинскую помощь из-за пищевого отравления, пишет "Телеграф".
Впрочем, суд продолжил работу.
Тем временем адвокат Зинченко общался с его мамой на русском языке, на что отреагировала дочь Ирины Фарион.
"На русском языке убивают! Русский в зале суда не должен быть ни с телефона, ни когда мама патякает с сыном на русском языке", — сказала София Особа.
Напомним, что Ирина Фарион была смертельно ранена вечером 19 июля 2024 года. Бывший депутат и языковед умерла в больнице после получения тяжелого ранения в голову. Покушение произошло на ул. Масарика во Львове. Там последние дни перед убийством языковеда местные замечали незнакомого юношу.
Также Фокус писал о том, что 1 января во Львове открыли улицу имени Ирины Фарион. Она расположена в Галицком районе, а на открытие пришли друзья и родные убитой языковеда.