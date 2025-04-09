У суді доньку Ірини Фаріон звинуватили у вбивстві мами (відео)

У середу, 9 квітня, у Шевченківському суді Львова відбулось чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, яке сталося 19 липня 2024. У залі суду жінка, яка прийшла підтримати обвинуваченого Зінченка, вигукувала до доньки вбитої, що та мала мотив вбити власну матір.

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Про це повідомляє "Говорить Великий Львів".

Жінка з групи підтримки обвинуваченого у вбивстві мовознавиці була одягнена у футболку із зображенням Вʼячеслава Зінченка з написом "Зінченко невинний!". Вона різко звернулася до доньки Фаріон Софії Особи.

"Ти сама вбила маму. У тебе більше мотивів було вбити маму!" — сказала жінка, яка паралельно все знімала на телефон.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Зінченка продовжили до 8 червня. Наступне засідання буде 29 квітня о 10:00, якраз у день народження Ірини Фаріон.

Зокрема, підозрюваний відповів на запитання про те, чому його затримали, якщо він не винний.

"Вийду на свободу і на ліво, і на право буду все розповідати", — сказав Зінченко.

Ба більше, підозрюваний у вбивстві Фаріон просив перенести судове засідання через погане самопочуття. Зінченко сказав, що в СІЗО йому надавали медичну допомогу через харчове отруєння, пише "Телеграф".

Втім, суд продовжив роботу.

Тим часом адвокат Зінченка спілкувався з його мамою російською мовою, на що відреагувала донька Ірини Фаріон.

"Російською мовою вбивають! Російська в залі суду не має бути ні з телефона, ні коли мама патякає із сином рускім язиком", — сказала Софія Особа.

Нагадаємо, що Ірину Фаріон було смертельно поранено ввечері 19 липня 2024 року. Колишня депутатка та мовознавиця померла в лікарні після отримання важкого поранення в голову. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Там останні дні перед вбивством мовознавиці місцеві помічали незнайомого юнака.

Також Фокус писав про те, що 1 січня у Львові відкрили вулицю імені Ірини Фаріон. Вона розташована в Галицькому районі, а на відкриття прийшли друзі та рідні вбитої мовознавиці.