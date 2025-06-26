Свастика и мемы: что нашли в телефоне Зинченко, которого обвиняют в убийстве Фарион

26 июня в Шевченковском районном суде города Львова продолжили рассмотрение дела Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Фемида изучала материалы, которые нашли в телефоне подозреваемого после задержания.

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В частности в телефоне Вячеслава Зинченко нашли скриншоты с улиц, где работала и жила Ирина Фарион, картинки с нацистской и российской символикой и коллажи и мемы с погибшей, об этом сообщает "Суспільне", журналистка которого была в зале суда.

В телефоне Вячеслава Зинченко нашли мемы о Фарион и досье на нее

Вячеслава Зинченко доставили в суд в сопровождении Нацгвардии. Суд начался в 11:56. На заседание пришли: дочь Ирины Фарион София Лицо, прокуроры Елена Данилов и Дмитрий Петлеваный и адвокаты Вячеслава Зинченко Игорь Сулима и Владимир Вороняк. В коридоре под залом суда находилась мать обвиняемого — Елена Зинченко.

Правоохранители провели обыск и конфисковали вещи Зинченко. В частности, в телефоне обнаружили сообщения, историю звонков, поисков, файлы и другие документы, которые проанализировали следователи.

"Обнаружено 7622 фотографии, отдельные из них отражены в протоколе как скриншоты. В частности, это скриншоты с карт города Львова", — зачитал прокурор Дмитрий Петлеваный.

В частности, с расположением НУ "Львовская политехника", сквера Юра, проспекта Черновола, части ул. На скриншотах также: ул. Белогорща, Струмок, Масарика, Клепаривская, Варшавская, Малоголосковская, Сосюры. Всего — 8 тысяч файлов. Прокурор отметил, что Зинченко сделал скриншот дома на Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион.

Еще в телефоне нашли изображения пророссийского характера — с логотипом ФСБ и с нацистской символикой: со свастикой, Гитлером, солдатами времен Третьего Рейха.

"Это не касается моих взглядов, это просто загруженные мемы, это шутка", — сказал Вячеслав Зинченко.

Также нашли изображение, высмеивающее Фарион, которое обвиняемый загрузил в телефон 25.07.2024 года в 01:20 — чуть более чем за полсуток до его задержания.

Зиниченко объяснил, что фото со свастикой загрузил для любительского видеоролика из "Википедии" и это не было хранение чего-то, что влияет "на формулировку его идеологической позиции".

Адвокат обвиняемого Игорь Сулима дополнил, что хоть на фото женщина, которая похожа на Ирину Фарион, но по этому фото экспертиза еще не проводилась и нельзя сказать на 99,9%, что это — погибшая.

Кроме того, в телефоне Зинченко обнаружили изображения с российскими "Z", с георгиевской лентой и картинку с неонацистскими лозунгами.

После этого прокурор начал зачитывать переписку, которую получило следствие. Под ником "Параноик" на специальном форуме обвиняемый якобы пытался выяснить, можно ли переделать оружие, сколько такая услуга стоит и сколько времени на это нужно. Ему ответил пользователь, что цена зависит от модели, а время на работу — максимум 5 дней. "Параноик" ответил, что речь идет о стартовом пистолете "Stalker 2914 UK".

"В еще одной переписке, которая длилась с 26.03 по 29.03.2024 года Зинченко под ником "Параноик" договаривается о приобретении пистолета "Stalker 2914" у пользователя под ником "Алек" и покупает его. Цена — 3100 грн", — сказал прокурор.

Петлеванный отметил, что переведя средства, "Параноик" указал почтомат в городе Днепр и имя получателя — Зинченко Вячеслав Федорович и номер телефона. "Алек" прислал ему номер накладной.

После этого прокурор зачитал заметки с телефона Зинченко о том как следить за кем-то и не быть пойманным, а также список необходимых для этого вещей.

"В облачном хранилище, которым пользовался Зинченко есть записи о нахождении там файлов со следующими названиями. Среди файлов есть PDF-файл с названием Фарион Ирина Дмитриевна. Файл создан 6 марта 2024 года. Содержание указанного файла выгружено. В частности, ИНН указан номер, адрес: г. Львов, ул. Масарика, дом, 3. Место работы: Львовская политехника. Возраст: 59 лет и так далее", — сказал Дмитрий Петлеваный.

Также обнаружили досье на Филатова, Стерненко и Корбана. Следующее заседание суда состоится 21 июля.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Неизвестный выстрелил в Ирину Фарион недалеко от ее дома вечером 19 июля 2024 года и скрылся с места происшествия. Ирину Фарион госпитализировали в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы. Языковеда прооперировали, но через несколько часов она умерла.

21 июля 2024 года правоохранители объявили в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству языковеда. 25 июля в Днепре задержали 18-летнего парня по подозрению в убийстве Фарион. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в профессора.

Фото с задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Фото: Национальная полиция

26 июля 2024 года 18-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в Галицком районном суде Львова — содержание под стражей без права внесения залога. Судья на открытом судебном заседании обнародовал его имя — это Вячеслав Зинченко. Во Львовском апелляционном суде меру пресечения для Зинченко оставили без изменений.

Вячеславу Зинченко инкриминировали умышленное убийство лица, связанное с выполнением им гражданского долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). По данным Нацполиции, за это ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, адвокаты подозреваемого в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко утверждают, что в их распоряжении есть видео, на котором одновременно якобы видно сразу "двух Зинченко", что, по их мнению, является свидетельством в пользу подзащитного.

А дочь Ирины Фарион София Лицо утверждает, что ее мать подозреваемый якобы пытался убить еще за два дня до того, как это произошло. Он не успел этого сделать, потому что женщина зашла в подъезд.