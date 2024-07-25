Стало известно имя и политические убеждения подозреваемого в убийстве Фарион

По данным журналистов "Телевидения Торонто" парень был сторонником ультраправых взглядов и оставлял расистские комментарии в сети.

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Парня, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион, которое произошло во Львове 19 июля, вероятно, зовут Вячеслав Зинченко. Об этом сообщило "Телевидение Торонто".

"Осинт-отдел Телевидения Торонто идентифицировал лицо, которое прокуратура подозревает в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко", — говорится в сообщении.

Кроме того, парень с такой фамилией и именем указан как член футбольной команды "МДЮСШ U-19" на сайте ассоциации футбола Днепропетровской области. Этот парень очень похож на парня с фото, обнародованного Офисом генерального прокурора, как вероятного стрелка в Фарион.

Зинченко Вячеслав скриншот Фото: Скриншот

Из открытых источников известно, что Вячеслав родился 3 апреля 2006 года. Проходил обучение в Днепровской гимназии №62.

"Мы также идентифицировали аккаунт подозреваемого Вячеслава Зинченко в телеграмме. Он подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там Вячеслав оставлял антисемитские и расистские комментарии", — отметили в "Телевидении Торонто".

По данным журналистов, Вячеслав Зинченко в январе этого года упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.

Напомним, 25 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Позже в сети появились кадры задержания предполагаемого убийцы украинского языковеда в жилом массиве "Парус" в Днепре.