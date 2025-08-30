Убийство Парубия во Львове: появилось видео с камер наблюдения

В сети публикуют видео, на котором зафиксировано убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Момент убийства Андрея Парубия попал на камеру видеонаблюдения, пишет Фокус.

На кадрах заметно, что мужчина в форме курьера с рюкзаком какое-то время шел вслед за Парубием, а затем поднял руку с оружием.

Самого момента убийства на кадрах не видно, поскольку людей в это время закрывали деревья на улице.

Псевдокурьер, произведя выстрелы, поспешно пошел в обратном направлении, на бегу надевая желтый рюкзак.

Отметим, согласно данным камер наблюдения, происшествие произошло в 10:35.

Напомним, днем 30 августа во Львове неизвестный застрелил известного общественно-политического деятеля 1971 года рождения, бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Полиция разыскивает человека в форме курьера, причастного к убийству политика.

На месте, где убили Парубия, нашли семь гильз, в то же время журналист Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники в полиции Львова, сообщал о восьми выстрелах.

Ранее Фокус сообщал, что 18 июля 2024 года во Львове была убита Ирина Фарион. Правоохранители рассматривают несколько версий покушения на политика, которая была известна своими радикальными взглядами и резкими высказываниями. Впоследствии стало известно, что убийца Фарион признался в совершении преступления. В суде объявили запись разговора, где он признал, что совершил преступление из-за личной неприязни, однако во время заседания заявил, что эти слова были сказаны под давлением.