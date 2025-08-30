Вбивство Парубія у Львові: поліція ще шукає кілера та не виключає "російський слід" (відео)

У Нацполіції почали аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу і відходу злочинця та опитують свідків.

Related video

У Львові пройшов брифінг керівника поліції Львівської області та співробітників прокуратури та СБУ щодо вбивства політика Андрія Парубія. У Нацполіції повідомили, що зараз аналізують відео з камер спостереження і зауважили, що відео, на якому видно момент вбивства, в мережі опинилось випадково. І особу того, хто "злив" відео, встановлюють.

Брифінг керівника поліції Львівської області та співробітників прокуратури та СБУ щодо вбивства Андрія Парубія

У Нацполіції повідомили, що в Андрія Парубія стріляли з короткоствольної вогнепальної зброї. Пострілів було вісім.

Особа стрілка ще не встановлена.

"Для встановлення особи вбивці Парубія розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу і відходу злочинця. Також розпочато встановлення та опитування свідків та очевидців. На даний час поліція чітко розуміє, що злочин дуже ретельно планувався. І злочинець ретельно готувався до його вчинення", - коротко зауважили правоохоронці.

Також повідомили, що нині розглядають кілька версій, в тому числі і "російський слід".

Більше інформації у Нацполіції не повідомили, заявивши, що це може зашкодити пошуку того, хто вбив Андрія Парубія

Вбивство Андрія Парубія – що відомо

Постріли пролунали у Львові на вулиці Єфремова близько опівдня 30 серпня. Унаслідок отриманих травм на місці загинув чинний народний депутат і колишній голова Верховної Ради 54-річний Андрій Парубій. У місті оголосили спецоперацію "Сирена" для затримання вбивці.

У Національній поліції інформували, що до Нацполіції надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Стріляв чоловік, схожий на кур'єра.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький згодом офіційно підтвердив вбивство Андрія Парубія.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Усі деталі будуть розголошуватися в порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством", – заявили в Нацполіції.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради та народного депутата України VI–IX скликань (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

На місце події прибуло керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Андрія Парубія вбили у Львові

Старшим групи прокурорів визначено керівника Львівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Фокус писав про інцидент у Львові. У мережі опинилось відео, на якому зафіксований момент вбивства Андрія Парубія та фото ймовірного кіллера.

Також ми писали про персону Андрія Парубія та його кар'єру в політиці.