Вбивство Андрія Парубія у Львові: що відомо про політика (фото, відео)

Андрій Парубій, який загинув 30 серпня від кулі вбивці, був головою Верховної Ради України з 14 квітня 2016 року по 28 серпня 2019 року.

Related video

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року у Червонограді Львівської області, був онуком кулеметника Збройних сил Української держави та Української галицької армії. У 1994 році здобув історичну освіту у ЛНУ ім. Франка, а у 2001 році випустився з аспірантури Львівської політехніки, отримавши диплом з політології та соціології, пише Фокус.

Працюючи лаборантом в Інституті суспільних наук АН УРСР, став керівником націоналістичної молодіжної організації Товариство "Спадщина". Він брав участь у національно-визвольному русі та організовував перші в Україні пікети. У 1989 Парубія було арештовано за організацію несанкціонованого мітингу.

Андрій Парубій – лідер організації "Спадщина" Фото: з відкритих джерел

Політична діяльність

У 1990 році Андрій Парубій був обраний депутатом Львівської обласної ради, де він став секретарем постійної депутатської комісії з питань молоді й спорту.

У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком став засновником Соціал-національної партії України (СНПУ), яку у 2004 році було перейменовано у Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Андрій Парубій у часи керівництва молодіжним крилом СНПУ "Патріот України"

У 1994—1998 роках — депутат Львівської міськради, а з 2002 року був заступником голови Львівської обласної ради.

Андрій Парубій був активним учасником "Помаранчевої революції" й під час подій листопада-грудня 2004 року був комендантом Українського дому в Києві.

З 2007 по 2012 — народний депутат України VI скликання від блоку "Наша Україна — Народна самооборона", голова підкомітету з питань контролю над здійсненням зовнішніх відносин Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Член депутатської групи В'ячеслава Кириленка "За Україну!". У січні 2010 року Андрій Парубій в ефірі шоу Савіка Шустера побився з Олегом Ляшком, який без запрошення прийшов у студію, аби подискутувати з президентом Віктором Ющенком.

У 2011 році після того, як під час акції протесту "чорнобильці" та "афганці" намагалися силоміць увійти до будівлі парламенту, Парубій за допомогою болгарки зрізав частину металевого паркану, який було встановлено навколо будівлі Верховної Ради режимом Януковича.

Андрій Парубій зрізає металевий паркан біля будівлі ВРУ Фото: з відкритих джерел

У лютому 2012 року політик написав заяву про вихід з "Нашої України", а у червні вступив до партії "Фронт Змін".

З 2012 по 2014 рік був народним депутатом України VII скликання від ВО "Батьківщина". Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти.

Євромайдан та РНБО

З листопада 2013 по лютий 2014 року координував функціонування Євромайдану, бувши фактичним комендантом наметового містечка та керував загонами Самооборони Майдану. У грудні 2014 року під час зустрічі Парубія із депутатами та соратниками із "Самооборони" біля готелю "Київ", у них кинули гранату. Парубій згодом заявив, що одним із організаторів замаху був колишній полковник Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Сергій Асавелюк, який командував снайперами під час розстрілу Майдану.

Після підписання 21 лютого 2014 року Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні між президентом Віктором Януковичем і лідерами опозиції загони Самооборони узяли під контроль урядовий квартал в Києві.

Андрій Парубій у 2014 році Фото: З відкритих джерел

27 лютого, після перемоги Євромайдану і відсторонення Віктора Януковича від влади, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов призначив Парубія Секретарем Ради нацбезпеки і оборони, через що він добровільно склав депутатські повноваження. Під час перебування Парубія на посаді Секретаря РНБО Росія розпочала анексію Криму та збройний конфлікт на Донбасі. Парубій, як секретар РНБО, курирував антитерористичну операцію на сході України. 7 серпня він оголосив, що подав відставку із займаної посади й його прохання задовольнив президент Петро Порошенко.

Депутатство (2014–2016)

У серпні 2014 року Парубій покинув політраду партії "Батьківщина" й на позачергових виборах до Верховної ради був обраний народним депутатом за партійним списком від "Народного фронту". Був обраний першим заступником голови Верховної Ради України Володимиром Гройсманом, а після того, як останній очолив Кабінет Міністрів, 14 квітня 2016 року Парубія було обрано Головою Верховної Ради.

Андрій Парубій та Володимир Гройсман Фото: З відкритих джерел

Нагороди та почесні звання

Парубій нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ст. та Орденом "За заслуги" III ступеню. Окрім того, у 2014 році він отримав пістолет "Форт 17-05" калібр 9 мм як заохочувальну відзнаку МВС України.

Дружина Парубія Уляна народилася 26.12.1978 року у Львові, працює на кафедрі фольклористики Львівського національного університету.

Дочка Ярина народилася у 2001 році.

Уляна, Ярина та Андрій Парубії

У своєму останньому дописі у соцмережах Андрій Парубій вітав українців з Днем Незалежності, висловлюючи переконання, що країна переможе у боротьбі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові було вбито колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Згодом стало відомо, що кілер стріляв у політика вісім разів і зник з місця злочину.

Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що вбивство його однопартійця та ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія має "російський слід".